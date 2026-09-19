Ce petit chien ne tire pas en laisse, mais peine à attirer l’attention des adoptants au refuge

Zazou, un petit toutou croisé Griffon Bruxellois, redouble d’efforts pour attirer l’attention des adoptants, mais personne n’a encore saisi cette belle opportunité. Pour le moment, il attend le changement qu’il espère tant dans les locaux d’un refuge situé à Angers (Maine). Les bénévoles ont dressé son portrait, ses tout petits défauts, et surtout ses très grandes qualités.

Il peut lui arriver d’aboyer lorsqu’il est au refuge, confie une bénévole à Ouest France, mais il semble que ce comportement soit surtout lié à de l’ennui, et une envie d’être pris en considération, lui qui est le plus petit de la structure.

Une allure adorable

Issu d’un croisement avec ce petit chien au visage reconnaissable et craquant, le Griffon Bruxellois, Zazou arbore une silhouette adorable. De petite taille, il a le pelage bicolore. Son petit museau court et ses petites oreilles soulignent ses jolis yeux vifs.

Au refuge, les bénévoles l’ont immédiatement apprécié.

Un fan de promenades

Des membres de la SPAA, Société Protectrice des Animaux Autonome de Maine et Loire, apportent des précisions sur le comportement observé de Zazou. Un peu effrayé par la vie en collectivité, il a été surpris par la présence de grands chiens, mais ne se montre jamais agressif.

En promenade, il se débrouille parfaitement, ne tire pas sur la laisse et pourrait passer des heures à l’extérieur. Il aime découvrir de nouveaux sentiers pour se promener et aller à la rencontre de ses congénères.

Un cœur à prendre

Après l’effort, le réconfort, Zazou l’a très bien compris et est toujours partant pour des petites récompenses ou un bon repas.

Pour le moment, ces plaisirs de la vie, le chien ne peut pas les partager avec un humain. Les adoptants ne s’intéressent pas particulièrement à lui, et les bénévoles entendent bien donner une autre tournure à l’histoire de Zazou.

Ouest France

Pourquoi certains chiens attendent-ils plus longtemps que d’autres au refuge ?

Les chiens ne sont pas tous égaux face aux adoptions. Si certains profils ne passent que peu de temps au refuge, d’autres voient leur séjour s’éterniser. Un séjour prolongé peut s’expliquer par :

L’âge du chien, les chiens séniors sont souvent délaissés

La couleur, les chiens noirs sont statistiquement moins adoptés

La catégorie, les races soumises à règlementation représentent parfois une contrainte

Les problèmes de comportement tels qu’une mauvaise entente avec les autres animaux, les enfants, un défaut de propreté peuvent être des freins

Les problèmes de santé, ils peuvent être un repoussoir pour les adoptants qui craignent les frais importants

Refuges comme associations sont là pour fournir aux adoptants les explications nécessaires en lien avec le profil du chien. Chaque animal est unique, tout comme son histoire.