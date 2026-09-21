Ce chien perdu sur une autoroute monte de lui-même dans le véhicule de l’agent venu le secourir

Perdu sur une autoroute texane, Archer aurait pu connaître une issue bien plus inquiétante, mais ce Berger Allemand s’est montré extrêmement docile au moment de sa prise en charge. Grâce à sa puce électronique, les agents ont rapidement pu identifier son propriétaire, qui est venu récupérer son compagnon sain et sauf.

L'agent Jorge Cobo, du service animalier d'El Paso (El Paso Animal Services) dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), a sans le moindre doute effectué l'un des sauvetages canins les plus faciles et les plus agréables de sa carrière en venant chercher Archer. Ce dernier, un magnifique Berger Allemand, s'est montré particulièrement coopératif après avoir été découvert seul sur une autoroute proche de la frontière avec le Mexique, rapportait KIVA le dimanche 20 septembre.

Le service animalier d'El Paso a livré ce récit sur sa page Facebook à travers une publication comprenant plusieurs photos de l'intervention, l'une d'elles montrant le quadrupède tranquillement assis sur le siège conducteur de la camionnette de l'agent Cobo.



El Paso Animal Services / Facebook

Ce dernier venait d'arriver avec tout son équipement, notamment sa perche de capture, mais il n'a pas eu à s'en servir. Archer n'avait pas l'intention de lui donner du fil à retordre. Dès l'arrivée de son sauveur, le chien est monté à bord du véhicule de son propre chef.



El Paso Animal Services / Facebook

Archer s'était vraisemblablement échappé de chez lui avant de se retrouver à errer dangereusement sur la Border Freeway, une autoroute longeant la frontière américano-mexicaine.

Les agents de la police locale (El Paso Police Department) étaient déjà sur place. Ce sont d'ailleurs eux qui avaient appelé le service animalier.

« Une preuve supplémentaire de l'efficacité des puces d'identification »

Après avoir mis le Berger Allemand en sécurité, Jorge Cobo l'a passé au lecteur de puce d'identification. Le chien en portait bien une et les informations étaient à jour ; l'agent a donc pu obtenir les coordonnées de son propriétaire et le contacter. Le maître d'Archer est arrivé peu après et l'a ramené à la maison.

« Nous sommes reconnaissants pour notre partenariat continu avec le service de police d'El Paso et pour l'aide de l'officier Cobo, qui a permis de mettre ce chien en sécurité et de le ramener chez lui, peut-on lire dans le post Facebook des El Paso Animal Services. L'histoire d'Archer est une preuve supplémentaire de l'efficacité des puces d'identification. Maintenir à jour les informations de la puce électronique de votre animal peut faire toute la différence lorsqu'il se retrouve inopinément loin de chez lui. »

L'info Woopets : le Berger Allemand a-t-il tendance à fuguer ?

Le Berger Allemand n’est pas considéré comme une race particulièrement fugueuse. C’est un chien traditionnellement sélectionné et élevé pour le travail, intelligent, endurant et très attaché à son maître. Comme pour toutes les races, son tempérament individuel, son éducation et son mode de vie jouent toutefois un rôle important.

Certaines familles de chiens peuvent davantage avoir tendance à prendre la poudre d’escampette en raison de leurs instincts et aptitudes naturels. C’est notamment le cas de plusieurs chiens de chasse, susceptibles de suivre une piste ou un gibier. Cela ne signifie évidemment pas que tous les individus de ces races fugueront.

Quelle que soit sa race, un chien peut aussi chercher à s’échapper pour des raisons très diverses : ennui ou manque de dépenses physiques et mentales, peur provoquée par un bruit inhabituel (orage, feux d’artifice…), recherche d’un congénère, instinct de reproduction, curiosité ou simple envie d’explorer. Un changement d’environnement ou une période de solitude inhabituelle peuvent également modifier son comportement.

Face à un chien qui fugue régulièrement, il est donc préférable de chercher pourquoi il part plutôt que de mettre uniquement ce comportement sur le compte de sa race. Identifier le déclencheur permet ensuite d'adapter son environnement, ses activités et son éducation pour limiter le risque de nouvelle escapade.