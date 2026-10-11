Pourquoi votre chien s'ébroue-t-il fortement après avoir été grondé ?

Après une remontrance, certains chiens ont un drôle de réflexe : ils secouent tout leur corps, comme s’ils voulaient faire tomber la tension. Ce comportement pourrait en fait jouer un rôle dans leur retour au calme et en dire long sur leur façon de gérer leurs émotions…

Vous venez de gronder votre chien, la tension retombe… et voilà qu’il s’ébroue de la tête à la queue, comme pour tourner la page de l’incident. Ce grand mouvement, appelé « shake off », n’est pas réservé aux chiens mouillés ou frigorifiés. En effet, il s’agit aussi pour votre toutou d’une manière de relâcher la pression après ce qu’il vient de vivre.

Un bouton « reset » pour le corps

Le shake off (ébrouement) peut en réalité être comparé à un petit bouton « reset » pour le chien. Après une réprimande, une séance de jeu intense, une interaction sociale mouvementée ou encore une situation inconfortable, votre fidèle compagnon peut secouer tout son corps, de la tête à la queue. Ce mouvement mobilise fortement les muscles et participe au relâchement de la tension accumulée pendant l’événement. Lorsqu’un chien est très stimulé ou stressé, son organisme se met en effet en état d’alerte : son rythme cardiaque augmente, ses muscles se contractent et des hormones comme l’adrénaline et le cortisol sont libérées.

Bien entendu, l’ébrouement ne permet pas, à lui seul, « d’évacuer » physiquement ces hormones, mais il accompagne la sortie de cet état d’activation et favorise un retour au calme. C’est en quelque sorte une petite décompression corporelle.

Chez un chien, le corps participe donc directement à la gestion des émotions. L’ébrouement participe ainsi à ce que l’on pourrait appeler son homéostasie émotionnelle : la capacité à retrouver un équilibre après une situation stimulante.

Un signal qui dit : « On passe à autre chose »

Le shake off peut aussi être compris comme un possible signal d’apaisement et de transition, comme pour dire « c’est terminé, on passe à autre chose ». Une façon très canine de remettre les compteurs à zéro !

Attention toutefois à ne pas lui prêter des intentions humaines : son ébrouement ne signifie pas nécessairement « je suis désolé » ou « j’ai compris ma bêtise ». Il s’agit plutôt d’un comportement corporel qui accompagne son retour au calme.

L’info Woopets - Que faire si votre chien s’ébroue après une remontrance ?

Après un moment tendu, le mieux est parfois de laisser votre chien retrouver ses esprits :

Laissez-lui quelques secondes pour retrouver son calme, sans multiplier les caresses ou les sollicitations ;

Observez son langage corporel : sa posture, ses oreilles, sa queue, son regard et sa distance avec vous donnent davantage d’indices que l’ébrouement seul ;

Ne surinterprétez pas ce geste : il peut traduire une tension, mais aussi être parfaitement banal ou avoir une cause physique ;

Respectez son espace s’il semble vouloir passer à autre chose.

Bref, quand votre chien s’ébroue après un moment mouvementé, il fait peut-être simplement ce que nous faisons nous-mêmes : souffler un bon coup et tourner la page !