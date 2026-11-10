Pour qu’un chien âgé accède au canapé et au lit, une hôte Airbnb équipe son logement de rampes et d'escaliers

Aux abords du lac Texoma, situé sur la frontière entre l'Oklahoma et le Texas aux États-Unis, une hôte Airbnb a préparé pendant de nombreuses semaines l'arrivée d'un couple et de Hazel, leur chien âgé, en aménageant son logement avec l'aide de sa communauté. Rampes, escaliers et peluches ont rempli sa voiture, et le séjour a répondu à toutes les attentes des voyageurs comme de leur hôte.

Andrea voulait que ses clients soient bien reçus. Quand elle a su qu'un chien âgé ferait partie du voyage, cette hôte Airbnb installée à Lake Texoma a décidé de préparer, pour le couple comme pour son compagnon, un accueil dont ils se souviendraient longtemps. L'histoire, relayée par PetHelpful, se découvre dans une vidéo publiée sur Instagram par le compte @cottage.at.the.cove. La voici :

Tout a commencé à la lecture d'une réservation. Andrea y a compris qu'un couple voyagerait avec un compagnon avancé en âge, et qu'il lui faudrait rendre l'espace aussi confortable que possible pour lui. Elle a alors sollicité sa communauté, et les dons réunis ont largement dépassé ce qu'elle espérait.

Des semaines de préparatifs et une voiture pleine

La vidéo des préparatifs en donnait la mesure. Jouets et peluches remplissaient la voiture de l'Américaine, aux côtés de rampes d'accès et de petits escaliers destinés à permettre à Hazel de monter sur le canapé et dans le lit, de quoi aménager l'intérieur du logement pour le chien.

Ce moment particulier s'est préparé pendant de nombreuses semaines, et Andrea a tout documenté. Au fil de ses publications, elle confiait son inquiétude et revenait sur les multiples allers-retours nécessaires pour que ce moment soit parfait.

© cottage.at.the.cove / Instagram

« L’amour que nous avons ressenti de la part de tout le monde était si fort et doux »

Lorsque le séjour tant espéré a enfin eu lieu, il a pleinement répondu aux attentes. À leur arrivée, le couple et Hazel ont été gagnés par l'émotion.

« L’amour que nous avons ressenti de la part de tout le monde était si fort et doux », confiait Maddi, l'une des mamans de Hazel.

Née d'une idée spontanée, l'initiative d'Andrea pour ce chien âgé de passage à Lake Texoma restera dans l'histoire de cette famille.