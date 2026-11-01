« On a jeté un chien par-dessus votre portail » : à Nailly dans l'Yonne (89), 2 abandons sauvages en 5 jours et une plainte de la SPA

Au refuge de Nailly, au nord de l'Yonne, 2 petits chiens ont atterri de l'autre côté du mur d'enceinte à 5 jours d'intervalle, les 18 et 23 octobre, lancés comme de simples objets. Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier les véhicules des auteurs, et la directrice, Coralie Chameroy, revient sur ces 2 abandons.

Un Spitz, puis un Jack Russell : voilà ce que les équipes du refuge de Nailly ont découvert à quelques jours d'écart, comme le relate ici.fr, qui a recueilli le témoignage de Coralie Chameroy. Face à ces 2 abandons sauvages, l'association a fait part de son indignation dans une publication sur Facebook.

Bonne nouvelle malgré tout : ni l'un ni l'autre de ces chiens de petit gabarit n'a été blessé dans la chute, et les 2 compagnons à 4 pattes vont bien, d'après le refuge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour la SPA de l'Yonne.

« Le premier chien a été balancé au-dessus de notre mur »

Tout a commencé le dimanche 18 octobre. « Le premier chien a été balancé au-dessus de notre mur le dimanche [18 octobre] », raconte Coralie Chameroy. Le téléphone de la structure sonnait beaucoup et une collègue a fini par décrocher : la personne au bout du fil lui a alors indiqué qu'un toutou avait été jeté par-dessus le portail.

Le Spitz, lui, portait une identification : l'association a donc pu retrouver son propriétaire. Interrogé, ce dernier a affirmé que l'animal ne vivait plus chez lui, puisqu'il l'avait confié depuis à un ami.

Un Jack Russell affolé 5 jours plus tard

L'équipe pensait-elle en avoir fini ? Le vendredi 23 octobre, soit 5 jours après, un second chien a été jeté par-dessus le mur.

Les membres de l'équipe, présents dans l'établissement, ont aperçu un petit chien qui courait dans tous les sens. « Quand on voulait l'attraper, il voulait nous mordre parce qu'il était paniqué et apeuré », explique la directrice. Ce Jack Russell, lui, n'était pas identifié.

Des plaques lisibles, des visages dissimulés

Les images des caméras du refuge ont néanmoins permis de remonter aux véhicules des auteurs, grâce à leurs plaques d'immatriculation. Impossible, en revanche, de mettre un nom sur ces personnes, dont le visage était dissimulé. L'association a malgré tout annoncé qu'elle allait porter plainte pour ces 2 abandons d'animaux.

Devant la justice, l'auteur de l'abandon d'un animal risque jusqu'à 3 ans derrière les barreaux et 45 000 € d'amende. Coralie Chameroy ne se fait pourtant aucune illusion : elle sait bien que la sanction maximale ne sera pas prononcée. Alors, pourquoi saisir le tribunal ? « Si il y a une amende, ça peut aussi responsabiliser les personnes », souligne-t-elle.

Que sont devenus les 2 rescapés ?

En attendant, le Spitz et le Jack Russell ont été placés en fourrière, le temps d'un délai légal de 8 jours ouvrés, avant de rejoindre la SPA de l'Yonne.

L'association, elle, comptait alors environ 70 animaux à l'adoption. Une étape de plus pour ces 2 toutous passés par-dessus un mur !