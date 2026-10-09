Cette chienne aux 2 dents en avant attire les regards, mais attend une famille depuis des mois

Elle a un sourire adorable, cette chienne issue d’un croisement entre un Pitbull et un American Staffordshire Terrier. D’ailleurs, Nina ne passe pas inaperçue auprès des bénévoles du refuge Mercy Full Project situé à Tampa en Floride. Et ceux-ci espèrent qu’elle trouvera très vite un nouveau foyer qui saura lui offrir tout l’amour et toute l’attention qu’elle mérite, du haut de ses 7 ans et demi. Atteinte d’une supraclusion de la mâchoire, elle n’attend qu’une chose : sa famille pour la vie avec qui elle pourra s’amuser et jouer à la balle !

Le sourire de Nina incite les gens à s’arrêter sur ses photos publiées par Mercy Full Project, un refuge situé à Tampa en Floride. Pourtant, cela fait déjà des mois qu’elle attend sa future famille.

« Nina aux dents en avant »

C’est le petit surnom affectueux donné par les bénévoles du refuge, à cette chienne née d’un croisement entre un Pitbull et un American Staffordshire Terrier. « Je sais que mon petit sourire est un peu particulier, mais je te promets que ça me rend juste encore plus inoubliable. Derrière ces dents un peu loufoques se cache la petite fille la plus adorable et la plus affectueuse que tu puisses rencontrer », précise la publication diffusée par le refuge sur son compte Facebook.

Mercy Full Project / Facebook

Atteinte d’une supraclusion de la mâchoire, elle possède un sourire aussi adorable qu’inoubliable. Avec ses 2 petites dents en avant, Nina est une chienne unique qui aime jouer à la balle. C’est bien simple, elle pourrait passer sa journée à rapporter une balle de tennis qu’on lui enverrait et à se faire caresser le ventre. « Ce que je préfère par-dessus tout au monde ? JOUER À ALLER CHERCHER. Je pourrais courir après une balle toute la journée, alors je cherche un foyer avec un jardin clôturé où on pourra jouer ensemble. »

Un petit pot de colle

« Je suis une vraie petite collante et je te suivrai avec plaisir de pièce en pièce juste pour te tenir compagnie. Et quand tu rentres à la maison ? Prépare-toi à un accueil des plus adorables, avec une queue qui remue et plein de bisous. »

Ce petit boute-en-train pot de colle rêve de s’épanouir dans une maison où elle serait le seul chien, car elle veut toute l’attention de ses maîtres. « Je serais la plus heureuse d’être votre seule et unique chienne, mais ne vous inquiétez pas : j’ai bien assez d’amour pour remplir tout votre cœur. »

Mercy Full Project / Facebook

Un sourire inoubliable

Le refuge a récemment diffusé une vidéo sur laquelle le sourire adorable de Nina est mis en avant. Une séquence relayée par Parade Pets qui a fait réagir de nombreux internautes, touchés par cette chienne si mignonne. « Ses dents sont la chose la plus mignonne que j’aie jamais vue, à part celles de mon chien », commentait une personne. « Nina, tu es parfaite, et j’adore tes petites dents toutes mignonnes », déclarait une autre.

À la recherche d’un foyer où elle pourra s’épanouir, Nina a aussi reçu plusieurs messages d’encouragement et de soutien : « Oh mon Dieu, quelle petite chienne adorable et joyeuse. J’espère qu’elle trouvera un foyer définitif rempli d’amour. »

« Nina est la plus adorable qui soit ! Elle ne demande qu’à être à vos côtés à tout moment », soulignait sa famille d’accueil. Souhaitons-lui de très vite trouver le bonheur au sein d’un foyer aimant.

Mercy Full Project / Facebook

L’info Woopets : qu’est-ce que la supraclusion dentaire chez le chien ?

Il s’agit d’une malformation de la mâchoire supérieure. Celle-ci dépasse alors celle du bas au lieu d’être alignée. La supraclusion dentaire chez le chien est aussi appelée prognathisme supérieur ou brachygnathisme mandibulaire.