Mettre du baume à lèvres humain sur la truffe gercée d'un chien est sans danger, vrai ou faux ?

Une truffe sèche ou gercée peut donner envie de sortir son baume à lèvres pour soulager son chien. Pourtant, ce geste en apparence anodin n’est pas forcément sans risque. Certains ingrédients présents dans les produits pour humains, comme le camphre ou certaines huiles essentielles, peuvent en effet être dangereux pour nos compagnons à 4 pattes.

Le froid est de retour, et avec lui les lèvres sèches et gercées. Pour les soulager, notre réflexe est souvent simple : on attrape notre baume à lèvres préféré pour les nourrir et les réhydrater. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose avec la truffe sèche de notre chien ? Parce que, contrairement aux apparences, ce petit geste plein de bonnes intentions est loin d’être une bonne idée !

Baume à lèvres : le faux bon plan pour la truffe de votre chien

Appliquer un baume à lèvres humain sur la truffe de son chien n’est pas du tout recommandé. Un chien se lèche naturellement la truffe et risque donc d’ingérer une partie du produit, avec à la clé, selon sa composition et la quantité consommée, des troubles digestifs comme des vomissements ou des diarrhées.

La prudence est d’autant plus importante que les baumes à lèvres humains peuvent contenir des ingrédients qui ne sont pas adaptés à nos amis canins. La toxicité du camphre est notamment à prendre au sérieux en cas d’ingestion, tandis que certaines huiles essentielles, comme celles de menthe ou d’eucalyptus, peuvent également être toxiques pour nos compagnons, même lorsqu’elles sont présentées comme « naturelles ». L’oxyde de zinc, présent dans certaines formulations, peut lui aussi poser problème en cas d’ingestion importante ou répétée.

Étant donné que la composition varie considérablement d’un baume à l’autre, il est difficile de considérer un produit humain comme inoffensif simplement parce qu’il est destiné aux lèvres. Attention également au léchage compulsif : si votre chien insiste sur sa truffe ou lèche continuellement le produit, l’exposition peut se répéter.

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Que faire à la place ?

Pour chouchouter une truffe sèche ou légèrement gercée, mieux vaut miser sur la simplicité. Optez de préférence pour un baume spécialement conçu pour les chiens, avec une composition courte, sans parfum ni huiles essentielles, et formulé à partir d’ingrédients adaptés, comme le beurre de karité, l’huile de coco ou la cire d’abeille.

En cas de sécheresse légère et ponctuelle, une petite quantité de vaseline neutre ou d’huile de coco pure peut parfois être utilisée, mais demandez conseil à votre vétérinaire avant toute application. Déposez une fine couche sur une truffe propre et sèche et surveillez ensuite le léchage.

Et si la truffe ne semble pas simplement un peu sèche ? Des crevasses profondes, des saignements, des croûtes épaisses, une douleur, un gonflement ou une lésion qui persiste doivent vous inciter à consulter. Une truffe abîmée peut en effet avoir une autre origine qu’un simple manque d’hydratation, comme une hyperkératose nasale ou une infection. En résumé : n’utilisez pas de baume humain par défaut, mais un soin neutre adapté à votre compagnon et, au moindre doute, demandez l’avis de votre vétérinaire.