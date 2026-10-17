Un Golden Retriever incapable de bouger ses pattes à 15 ans, il revit grâce à la discipline enseignée par sa maîtresse (vidéo)

À Hawaï, une professeure de Pilates a vu son Golden Retriever de 15 ans perdre rapidement sa mobilité, surtout dans les pattes arrière. Elle lui a alors ouvert les portes de ses studios et l'a installé sur ses propres machines. Plusieurs mois plus tard, elle n'en revient toujours pas…

On vante souvent les bienfaits du Pilates pour le dos, l'équilibre ou la souplesse des humains, beaucoup moins pour les chiens âgés ! Jillian Loustaunau, propriétaire du studio Movmint Pilates à Kailua, sur l'île d'O'ahu à Hawaï, a pourtant transposé sa discipline à son compagnon.

Son histoire, relayée par People.com , a attiré l'attention en ligne à la fin du mois de septembre, lorsque la jeune femme a publié sur Instagram les images de Weasel au début d'un parcours de rééducation de plusieurs mois, alors qu'il approchait de ses 16 ans. Elle y écrivait : « À presque 16 ans, Weasel est le roi du Pawlates. » Et les vidéos parlent d'elles-mêmes ! On y voit en effet le Golden Retriever enchaîner divers exercices, dont plusieurs où il grimpe sur un reformer pour travailler sa stabilité. Mais, pour comprendre comment le toutou en est arrivé là, il faut remonter quelques mois en arrière...

Quand les pattes arrière lâchent

Tout a commencé en mai. Selon sa maîtresse, Weasel s'est mis à perdre rapidement sa mobilité, en particulier au niveau des pattes arrière. Ce chien qu'elle décrit comme très actif en est arrivé à pouvoir à peine bouger.

© @paw.lates / Instagram

Jillian l'a alors conduit chez un vétérinaire spécialisé en acupuncture et en physiothérapie. C'est de cette façon qu'elle a remarqué de nombreuses similitudes entre les exercices de rééducation de Weasel et les mouvements qu'elle enseigne chaque jour à des humains. Forte de ses connaissances en fitness et en Pilates, elle a donc mis son savoir-faire au service de son compagnon à 4 pattes.

Des machines de Pilates pour reprendre des forces

De mai à septembre, Jillian a mobilisé ses machines de Pilates et d'autres équipements de fitness pour aider son chien à se renforcer.

© @paw.lates / Instagram

« Je l'ai emmené dans mes studios et je l'ai fait commencer sur le reformer, puis le Cadillac, la Chair, le CoreAlign et le ladder barrel, et le reste appartient à l'histoire ! », raconte la jeune femme sur Instagram.

Cadillac, Chair, CoreAlign, ladder barrel… Des noms familiers aux adeptes de la méthode, mais que peu de chiens ont eu l'occasion d'apprivoiser ! Et pourtant... Jillian se dit encore impressionnée de voir à quel point Weasel semble apprécier ces machines, et surtout à quel point elles l'aident.

Une personnalité retrouvée semaine après semaine

Selon sa maîtresse, Weasel a retrouvé presque toutes ses capacités grâce à un exercice quotidien, et il continue de progresser de semaine en semaine.

Mais ce qui touche le plus Jillian n'est pas seulement cette amélioration physique. Dans une autre vidéo Instagram retraçant leur parcours, elle confie en effet : « Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a retrouvé sa personnalité. »

© @paw.lates / Instagram

Passer d'un chien plein d'énergie à un animal pouvant à peine bouger avait été, dit-elle, très dur pour lui, et elle se dit reconnaissante d'avoir eu les ressources et les connaissances nécessaires pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible.

À presque 16 ans, Weasel a non seulement repris des forces, pas à pas, sur les machines de sa maîtresse, mais il est redevenu lui-même. Un bien joli parcours pour ce vieu toutou !