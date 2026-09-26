Les chiens sont-ils capables d’évaluer le niveau de compétence des humains ? Une étude apporte des réponses

Pour nos chiens, nous sommes leurs humains préférés, mais cela ne les empêche peut-être pas de nous observer attentivement… Une étude japonaise suggère même qu’ils pourraient être capables de repérer qui sait résoudre un problème, et d’adapter leur comportement en fonction de ce qu’ils ont vu. On vous explique.

Votre chien vous observe-t-il plus attentivement que vous ne le pensez ? Les chiens sont particulièrement sensibles à nos comportements et peuvent se faire une idée de nos actions, notamment en fonction de leurs expériences passées ou de ce qu’ils observent chez les autres. Mais sont-ils capables de déterminer si nous sommes compétents dans une situation donnée ? C’est précisément la question étudiée par des chercheurs de l’université de Kyoto, qui se sont intéressés à la capacité des chiens à évaluer les aptitudes humaines. L’objectif de cette étude publiée dans Behavioural Processes* n’était pas de savoir si votre compagnon vous considère comme « intelligent », mais plutôt de déterminer s’il peut reconnaître, dans un contexte précis, une personne capable d’accomplir efficacement une tâche.

Une expérience avec des boîtes et des friandises

Pour savoir si les chiens sont capables d’évaluer la compétence d’un humain, des chercheurs ont mené une expérience auprès de 60 chiens. Chacun a d’abord observé 2 personnes confrontées au même problème : ouvrir une boîte transparente pour en sortir un objet. La première y parvenait à plusieurs reprises et était considérée comme « compétente », tandis que la seconde échouait et était considérée comme « incompétente ».

Après ces 2 démonstrations, les 2 personnes se retrouvaient face à une nouvelle boîte. Dans la moitié des cas, celle-ci contenait de la nourriture ; dans l’autre moitié, elle était vide. Les chiens qui savaient qu’une récompense se trouvait dans la boîte ont alors regardé plus longtemps la personne qui avait réussi.

Les femelles étaient également davantage susceptibles de s’approcher de cette personne. En revanche, lorsque la boîte était vide, les chiens ne manifestaient pas de préférence particulière.

Alors, les chiens savent-ils à qui faire confiance ?

Les observations des chercheurs suggèrent que les chiens sont capables de prendre en compte les performances d’un humain et d’utiliser ce qu’ils ont vu pour orienter leur comportement, notamment lorsqu’une récompense est en jeu. Ils semblent donc pouvoir repérer qu’une personne s’est montrée plus efficace qu’une autre face à une tâche précise. Une découverte qui illustre une nouvelle fois la richesse de leur cognition sociale, et notamment leur capacité d’évaluation de compétence et de jugement hétérospécifique (en d’autres termes leur aptitude à observer et interpréter le comportement d’un individu d’une autre espèce).

Mais attention : cela ne signifie pas que votre chien juge votre intelligence générale ou qu’il vous attribue une note de « compétence » ! Il s’agit plutôt d’une capacité à observer une situation, à en retenir certaines informations et à adapter sa réaction en conséquence. En conclusion, avant de venir chercher votre aide pour ouvrir cette boîte de friandises particulièrement bien fermée, votre chien a peut-être déjà pris le temps de vérifier si vous saviez vraiment vous y prendre…

* Chijiiwa H, et al., « Female dogs evaluate levels of competence in humans », Behavioural Processes, 2022 Nov, 203:104753.