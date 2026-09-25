Le chien de son enfance, âgé de 16 ans, l’accompagne jusqu’à l’autel le jour de son mariage (vidéo)

A 16 ans, Billy pensait peut-être avoir déjà vécu tous les grands moments aux côtés de son humaine. Pourtant, ce Labrador Retriever sénior a offert à Amie un dernier souvenir inoubliable en l’accompagnant jusqu’à l’autel le jour de son mariage, une scène bouleversante qui a ému les invités, mais aussi de nombreux internautes grâce à la vidéo devenue virale.

Amie, qui vit en Angleterre, a grandi avec un adorable chien, un Labrador Retriever désormais sénior qui répond au nom de Billy. Il a accompagné une grande partie de son enfance et de sa jeunesse ; à ce titre, il est donc son meilleur ami, voire comme un frère pour elle.

La jeune femme ne pouvait pas concevoir le plus beau jour de sa vie, celui de son mariage, sans Billy à ses côtés. Son rêve était même qu'elle marche jusqu'à l'autel en sa compagnie, et il a été exaucé malgré la démarche du quadrupède rendue difficile par la vieillesse.

A 16 ans, Billy n'a, en effet, plus les pattes de sa jeunesse, mais il a tenu à remplir cette honorable mission pour son humaine.

Le grand jour est donc arrivé. Tenu en laisse par Amie et vêtu de son joli costume de circonstance, le chien a effectué les quelques pas menant la mariée vers son époux et le prêtre, puis il a assisté au reste de la cérémonie en étant tranquillement et confortablement couché dans son panier.



@cheshiredoglady / TikTok

Les années passent, mais le est plus fort que jamais

Une scène qui a ému toute l'assistance et qui a évidemment été filmée. La vidéo a été postée par Cheshire Dog Lady, propriétaire d'une garderie pour chiens et accompagnatrice canine lors de mariages, sur son compte TikTok « @cheshiredoglady » le 12 septembre 2026.

Voici la séquence en question, devenue virale en totalisant près de 5 millions de vues et relayée par The Wichita Eagle :

@cheshiredoglady All Amie wanted was for Billy to give her away… and he did. ?? Billy is 16 years old. He’s Amie’s childhood dog. She’s had him by her side since she was just 13 years old — through growing up, through every chapter of her life… and now, her wedding day. ? There was only one thing Amie desperately wanted. For Billy to be the one to give her away. ? At 16, he’s a little slower these days. His legs aren’t quite as steady as they once were, and we knew we’d have to take everything completely at Billy’s pace. And then the moment came… Slowly, carefully, one little step at a time, Billy walked her down that aisle. He made it. ?? And I don’t think there was a dry eye in the room. And once his very important job was done, we had a comfy bed waiting for him at the front of the ceremony. I sat beside him while he settled down and he watched the girl he’d loved since she was 13 years old get married. ?? Of all the wedding chaperones I’ve been lucky enough to be part of, this is one of those moments I know I’ll never forget. Because sometimes having your dog at your wedding isn’t just about the photographs. Sometimes it means everything. ?? Billy, you absolute little legend. You did it. ? #weddingdogchaperone #elderlydog #olddog #weddingchaperone #wedding ? original sound - Cheshire Dog Lady

Certains liens restent plus forts que les années qui passent. La présence de Billy lors de cette journée particulière en est une belle illustration, offrant aux mariés et à leurs proches un souvenir qui restera longtemps gravé dans les mémoires.