Les images de vidéosurveillance du quartier mettent la police sur la piste d'un chien volé quelques heures auparavant

Easton n’aura finalement été séparé de sa famille que quelques heures. Les policiers ont retrouvé ce petit chien à 3 kilomètres de l’endroit où on l'avait enlevé. 2 suspects identifiés grâce à des caméras de surveillance ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter un immeuble avec le Labradoodle.

La police de San Francisco, en Californie (Etats-Unis), a retrouvé un chien volé en seulement un peu plus de 2 heures et l'a remis sain et sauf à sa propriétaire, rapportait CBS News le jeudi 24 septembre. Les caméras de surveillance du quartier ont largement contribué à cet heureux dénouement en filmant les suspects.

Le mercredi 23 septembre, à 17h45, une femme était venue chercher son enfant à la garderie du côté de Marina District, dans le nord de la ville. Elle était accompagnée de son chien, un mini Labradoodle répondant au nom d'Easton. Ne pouvant entrer avec ce dernier, elle l'avait attaché à la poussette, laissée devant l'établissement.

Lorsqu'elle en était ressortie quelques minutes plus tard avec son bébé, elle avait constaté avec effroi que son ami à 4 pattes avait disparu.

Suspectant un vol, elle en avait aussitôt informé la police locale (San Francisco Police Department) qui a rapidement lancé les recherches.

Les agents ont ratissé le secteur et examiné les images enregistrées par les caméras de surveillance des commerces environnants. Certaines d'entre elles montraient effectivement 2 individus poussant une sorte de chariot sur lequel se trouvait Easton.



San Francisco Police Department / Facebook

Retrouvé le soir-même à 3 kilomètres du lieu du vol

Un avis de recherche a été émis, comportant les photos du chien et des suspects. Ceux-ci ont finalement été localisés 3 kilomètres plus loin, dans le quartier de Tenderloin. Vers 20 heures, ils ont été interpellés par les policiers alors qu'ils étaient sur le point de quitter un bâtiment avec le quadrupède.



San Francisco Police Department / Facebook

Indemne, Easton a été remis à sa maîtresse soulagée et reconnaissante au commissariat de Tenderloin.

La police de San Francisco raconte tout cela dans un reportage partagé sur sa page Facebook.



San Francisco Police Department / Facebook

L'info Woopets : que faut-il savoir sur le caractère du Labradoodle ?

A l’image d’Easton, le Labradoodle est généralement un chien très proche de ses humains. Issu du croisement entre le Labrador Retriever et le Caniche, il est réputé pour son tempérament affectueux, sociable et joueur. Une combinaison qui en fait un compagnon apprécié des familles.

Cette grande sociabilité implique aussi qu’il supporte parfois difficilement la solitude. Le Labradoodle est un chien intelligent qui a besoin d’interactions avec ses proches, mais aussi de sorties et d’activités régulières pour se dépenser. Jeux, promenades et exercices d’éducation sont autant de moyens de répondre à ses besoins physiques et mentaux.