Les chiens possèdent le même groupe sanguin que les humains, mythe ou réalité ?

Nous connaissons tous notre groupe sanguin, mais qu’en est-il de celui de nos fidèles compagnons ? Les chiens possèdent eux aussi différents groupes sanguins, selon un système bien spécifique qui n’a rien à voir avec le nôtre. Et cette particularité peut avoir toute son importance lorsqu’une transfusion est nécessaire. Alors, quels sont les groupes sanguins chez le chien et pourquoi est-il utile de les connaître ? Faisons le point !

Vous vous êtes peut-être déjà demandé si votre chien avait le même groupe sanguin que vous… Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre ! Chez l’être humain, nous connaissons les groupes sanguins A, B, AB et O, mais ces mêmes catégories ne s’appliquent pas du tout à nos compagnons à 4 pattes. Les chiens possèdent en effet leur propre système de groupes sanguins, avec des particularités bien spécifiques.

Quels sont les groupes sanguins chez le chien ?

Comme chez l’être humain, les chiens possèdent différents groupes sanguins. Ceux-ci sont déterminés par la présence ou l’absence de petites molécules, appelées antigènes, à la surface des globules rouges. En hématologie vétérinaire, le système de classification le plus utilisé est le système DEA (Dog Erythrocyte Antigen). À ce jour, plus de 12 antigènes érythrocytaires canins ont été identifiés, parmi lesquels les groupes DEA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il existe également un antigène plus rare, appelé DAL, notamment retrouvé chez les Dalmatiens.

Parmi cette diversité, le DEA 1 occupe une place particulière lorsqu’une transfusion est nécessaire. On distingue les chiens DEA 1 positifs (DEA 1+), qui portent cet antigène, des chiens DEA 1 négatifs (DEA 1-), qui ne le possèdent pas. Environ 60 à 75 % des chiens sont DEA 1+, tandis que les autres sont DEA 1-. Cette distinction est essentielle, car le DEA 1 est l’un des antigènes les plus immunogènes, c’est-à-dire qu’il peut provoquer une réaction du système immunitaire lorsqu’un sang incompatible est transfusé. Ainsi, connaître le groupe sanguin d’un chien permet de choisir un sang adapté et de rendre la transfusion plus sûre et mieux adaptée à chaque animal. Heureusement, le groupe sanguin d’un toutou peut aujourd’hui être déterminé rapidement, en quelques minutes seulement chez le vétérinaire.

Pourquoi le groupe sanguin est-il important pour une transfusion ?

Une transfusion sanguine peut être nécessaire chez le chien en cas d’anémie importante, d’hémorragie, de maladie ou lors d’une intervention chirurgicale. Selon les besoins, le vétérinaire peut transfuser des globules rouges, du plasma ou des plaquettes. La compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur est alors essentielle.

Contrairement à l’être humain, le chien ne possède généralement pas d’allo-anticorps naturels dirigés contre les autres groupes sanguins. Une première transfusion peut donc, notamment en situation d’urgence, être réalisée avant de connaître toutes les caractéristiques sanguines. En revanche, cette première exposition peut entraîner la production d’anticorps, rendant la compatibilité particulièrement importante lors des transfusions suivantes.

À ce titre, les chiens DEA 1 négatifs (qui ne portent donc pas l’antigène immunogène à l’origine de réactions) sont particulièrement précieux pour le don de sang et peuvent, dans certaines situations, jouer un rôle comparable à celui de nos donneurs dits « universels ». Un don qui peut souvent contribuer à sauver la vie d’une autre boule de poils.