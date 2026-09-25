40 animaux négligés sont secourus par les bénévoles d’une association dans une propriété de l’Oise

Des dizaines d'animaux ont finalement pu être sauvés d'une maison de l'Oise. Ces chats, chiens, lapins et chèvres y vivaient dans des conditions dramatiques. L'intervention d'Action Protection Animale a également révélé la profonde détresse de leur propriétaire, confrontée à une situation qui avait totalement dégénéré.

Action Protection Animale est récemment intervenue dans une propriété d'Ernemont-Boutavent, près de Beauvais dans l'Oise, pour ce qui n'était censé être qu'une « enquête toute simple », d'après Arnauld Lhomme, enquêteur au sein de l'association.



Action Protection Animale / YouTube

« Quelque chose d'impensable »

L'équipe pensait avoir affaire à un scénario classique ; une personne qui avait quitté son domicile et qui y revenait une à 2 fois par semaine pour nourrir ses chats laissés sur place. Les bénévoles ne s'attendaient pas à être témoins d'un double drame : des animaux négligés à l'extrême et une femme en grande détresse psychologique.



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En entrant, les délégués ont été confrontés à « une vision d'horreur ». Des dizaines de chats évoluaient dans l'insalubrité la plus totale, puis des cadavres de félins découverts à l'étage et dans une pièce fermée. Les intervenants en ont compté une quinzaine. « Ils sont décédés les uns après les autres. Ils sont même, pour certains, empilés. Quelque chose d'impensable… », déplorait Arnauld Lhomme.



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La dame s'est d'abord réfugiée dans le déni, affirmant même que des gens malintentionnés empoisonnaient ses animaux en passant par la fenêtre. Un récit auquel il est difficile à croire, tous les accès à la propriété étant fermés. D'après les éléments relevés sur place, ils seraient morts de faim pour la plupart.

Au fur et à mesure de leur inspection, les bénévoles ont découvert d'autres créatures en souffrance : des chiens terrifiés, des lapins privés d'eau, mais aussi des chèvres maigres dans le jardin.



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« Je viens de me rendre compte dans quel état je suis tombée »

Choqués par les conditions de vie des animaux et de leur maîtresse, ils n'étaient pas au bout de leurs mauvaises surprises ; des cadavres de chiens et de chats en état de décomposition avancée étaient gardés dans des sacs déposés dans la voiture délabrée de la propriétaire.



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Cette dernière a fini par prendre conscience de la situation. « Je viens de me rendre compte dans quel état je suis tombée, a-t-elle confié. Depuis hier, je me rends compte. Donc je nettoie, mais je me dis "ma pauvre, t'es tarée !" »



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Au total, Action Protection Animale a secouru 40 survivants : 20 chats, 4 chatons nouveau-nés, 8 chèvres, 4 chiens et 4 lapins.



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« Heureusement que nos donateurs nous suivent depuis des années »

« D'une petite enquête tout bête que nos délégués ont l'habitude de faire, on se retrouve en fin de compte avec, encore une fois, la maison de l'horreur », a déclaré Arnauld Lhomme, avant de témoigner sa reconnaissance au public qui soutient l'association notamment via les dons : « Si vous n'étiez derrière pour nous aider, on n'aurait jamais pu mettre en place une telle logistique sur 2 départements. Heureusement que vous êtes derrière, que nos donateurs nous suivent depuis des années. »



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