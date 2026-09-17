Les Bouledogues en avion : pourquoi leur museau court augmente les risques respiratoires en soute

Saviez-vous que voyager en avion avec son Bouledogue n’est pas aussi simple qu’avec les autres chiens ? En effet, son museau court le rend particulièrement sensible au manque d’oxygène et aux fortes variations de température. En soute, ces risques peuvent devenir graves, voire mortels. Mieux vaut donc connaître les règles et les précautions avant de réserver votre prochain vol avec votre compagnon à 4 pattes !

Avec leur petite bouille écrasée et leur air irrésistible, les Bouledogues ont tout pour nous faire craquer. Malheureusement, ce museau si caractéristique peut aussi entraîner certaines fragilités respiratoires et les rendre particulièrement vulnérables lors des voyages en avion.

Le syndrome brachycéphale

Comme le Carlin ou le Pékinois, le Bouledogue est une race brachycéphale qui se distingue par son crâne et son museau très courts et aplatis. Cette morphologie, très recherchée pour son apparence, peut cependant entraîner plusieurs problèmes de santé. Leurs narines sont souvent étroites et leurs voies respiratoires peuvent être encombrées par un palais trop long ou trop épais, tandis que la trachée peut être plus étroite que la normale. Ces particularités rendent la respiration plus difficile pour ces petits chiens et peuvent provoquer des ronflements, des sifflements ou une respiration bruyante, ainsi qu’une mauvaise tolérance à l’effort. Les chiens brachycéphales supportent également moins bien la chaleur, car leurs difficultés respiratoires peuvent limiter leur capacité à réguler leur température et augmenter le risque de coup de chaleur.

À noter que la brachycéphalie peut aussi être associée à des troubles digestifs, des difficultés à s’alimenter ou des problèmes oculaires. Comme l’activité physique est souvent limitée, le surpoids peut également s’installer et aggraver les difficultés respiratoires.

Ces fragilités doivent impérativement être prises en compte lors d’un voyage en avion : le stress, la chaleur, le confinement, les manipulations et les conditions de transport peuvent augmenter les besoins en oxygène de ces toutous et rendre leur respiration encore plus difficile. Ainsi, pour ces chiens, un voyage aérien peut représenter un risque plus important que pour un chien en bonne santé, notamment lorsque le syndrome brachycéphale est déjà marqué.

Un risque vital en soute

Pour les Bouledogues et les autres chiens brachycéphales, voyager en soute peut en effet présenter un risque important pour leur santé, voire pour leur vie. Leur museau court et leur sténose des narines réduisent leurs capacités respiratoires et les rendent particulièrement sensibles à la chaleur, au stress et aux variations de température. Pendant un vol, ces facteurs peuvent entraîner des difficultés respiratoires, une détresse respiratoire, une hypoxie (manque d’oxygène) ou une hyperthermie, notamment en cas de choc thermique. Dans les situations les plus graves, ces complications peuvent aller jusqu’au décès de l’animal.

Face à ces risques, de nombreuses compagnies aériennes ont d'ailleurs mis en place des restrictions spécifiques pour les races brachycéphales et peuvent refuser leur transport en soute, voire leur transport en cabine. Avant tout voyage, il est donc essentiel de vous renseigner auprès de la compagnie et d’évaluer avec un vétérinaire si le transport aérien est adapté à l’état de santé de votre chien.

L’info Woopets – Que faire avant de prendre l’avion avec son Bouledogue ?

Avant de prendre l’avion avec son Bouledogue, mieux vaut anticiper et envisager les alternatives. Les chiens brachycéphales sont particulièrement sensibles aux conditions de transport et peuvent présenter des difficultés respiratoires en situation de stress ou de chaleur. Pensez à :