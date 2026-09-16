Ce jeune chien narcoleptique peut s’endormir en pleine activité, parfois même pendant qu’il mange

Pris de soudains épisodes de sommeil et de relâchement musculaire, Gösta peut s’assoupir en pleine activité, parfois même pendant qu’il mange. Atteint de narcolepsie et de cataplexie, ce jeune Cocker mène pourtant une vie tout à fait normale et n’est pas en danger, selon les vétérinaires.

Gösta est un chien comme les autres, à une exception près : ce Cocker Anglais s'endort n'importe quand et n'importe où, de manière totalement incontrôlée.



@thecockerspanielpuppy / TikTok

Près de 27 000 followers suivent son quotidien à travers les nombreuses vidéos partagées sur le compte TikTok « @thecockerspanielpuppy » qui lui est consacré. Dans l'une d'elles, postée le 7 septembre 2026 et totalisant 1,6 million de vues, on peut le voir courir, puis s'arrêter subitement pour se coucher. Ce n'est ni une posture de jeu, ni une pause ordinaire pendant la promenade ; à ce moment-là, il est endormi.

Gösta est, en effet, narcoleptique. Il est ainsi sujet à des épisodes soudains d'endormissement. Il est également atteint de cataplexie, ce qui signifie qu'il subit une perte brutale du tonus musculaire dans ces moments-là, qui sont souvent déclenchés par une forte émotion ou l'excitation. Ces « crises » peuvent aussi survenir lorsqu'il mange.

Voici la vidéo :

@thecockerspanielpuppy We picked up Gösta when he was 9 weeks old, already the same day he showed symptoms, and 3 days later he received his diagnosis. Even if the diagnosis looks scary. It is important to know that the prognosis is good, and dogs with narcolepsy often have a good quality of life. Gösta is a puppy who lives an amazing life? #englishcockerspanielpuppy #puppydog #narcolepsy #cataplexy #narcolepsywithcataplexy ? suara asli - MUSIC24 - MUSIC24

En légende de cette publication, sa famille explique avoir adopté Gösta quand il avait 9 semaines et avait, dès le départ, constaté chez lui les symptômes de cette maladie neurologique. Le diagnostic avait été confirmé 3 jours plus tard : narcolepsie associée à une cataplexie.

« Gösta est un chiot qui mène une vie formidable »

« Même si le diagnostic peut sembler effrayant, il est important de savoir que le pronostic est bon et que les chiens atteints de narcolepsie jouissent souvent d'une bonne qualité de vie. Gösta est un chiot qui mène une vie formidable », assurent ses humains.

Maud Descamps a parlé de Gösta et de sa particularité dans « Bonjour?! La Matinale TF1 », rapporte TF1 Info . « J’en ai discuté avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, qui dit que c’est complètement inoffensif, c’est une maladie génétique. Il n’y a pas de danger pour le chien. Le seul moment où ça pourrait être embêtant pour un chien, c’est si c’est un chien de travail : un chien policier ou les chiens qui travaillent avec les sauveteurs. Ce n’est pas le cas de Gösta, qui vit sa meilleure vie », a ainsi déclaré la présentatrice.

Le conseil Woopets : comment sécuriser un chien narcoleptique au quotidien ?

La narcolepsie n’empêche pas nécessairement un chien de mener une vie normale, comme le démontre Gösta, mais ses endormissements soudains et les épisodes de cataplexie peuvent favoriser chutes et accidents. Quelques précautions simples peuvent donc être utiles :

Sécuriser les escaliers, balcons et accès à une piscine ou à un point d’eau, notamment en installant des barrières

Eviter de laisser le chien sans surveillance dans un endroit où une chute pourrait être dangereuse

Repérer les situations qui déclenchent ses épisodes, comme une forte excitation, afin de les anticiper

L’objectif n’est pas de limiter ses activités, mais d’adapter son environnement pour qu’il puisse continuer à profiter de son quotidien en toute sécurité. En cas d’aggravation ou de changement dans la fréquence ou l’apparence des épisodes, un contrôle vétérinaire est recommandé.