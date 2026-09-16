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Ce chien presque sans poils devait être accueilli temporairement, mais sa mère d’accueil finit par l’adopter


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Après avoir vu Rocky reprendre des forces et retrouver son énergie, Ashley Buchart n’a finalement pas eu le cœur de le laisser repartir. La Texane, qui devait simplement lui offrir un toit le temps de sa convalescence, a donc choisi de lui donner une place définitive dans sa famille en l’adoptant.

Illustration : "Ce chien presque sans poils devait être accueilli temporairement, mais sa mère d’accueil finit par l’adopter"
© Best Friends Animal Society

Un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux au sujet d'un chien en détresse avait marqué Ashley Buchart. Si bien que cette habitante du Texas (Etats-Unis) avait tout de suite décidé de lui venir en aide. Le canidé en question avait perdu la majeure partie du pelage et souffrait d'un problème aux pattes arrière.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
The Dogs Need Our Help

Il s'était retrouvé livré à lui-même après le décès de son propriétaire. Ashley Buchart ne pouvait pas rester les bras croisés en apprenant cela.

Elle voulait l'aider, mais n'était pas en mesure de l'accueillir à ce moment-là. Donna, mère d'accueil, a proposé de l'héberger pendant 48 heures, le temps pour Ashley Buchart de préparer son arrivée.

Donna n'est pas la seule à mettre la main à la pâte ; l'association Mutts N Such Rescue s'est engagée à prendre en charge les frais liés aux soins de l'animal.

Après les 2 jours passés chez sa première mère d'accueil, le chien appelé Rocky a donc découvert la maison d'Ashley Buchart. Cette dernière a été surprise de constater que le chien n'était pas méfiant, ni nerveux à son égard. Elle pense qu'il était trop épuisé pour refuser qu'on l'aide.

« Il a dormi pendant 2 jours entiers »

« C’était vraiment un battant. Il est entré directement dans la maison, a compris que le panier dans le coin était son lit et s’est immédiatement endormi. Et il a dormi pendant 2 jours entiers », raconte sa bienfaitrice à The Dodo.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
Best Friends Animal Society

Rocky a été emmené chez le vétérinaire à de multiples reprises. Il était atteint de la gale, d'une allergie aux puces, de dermatite et de dirofilariose (maladie des vers du cœur). « Son arrière-train était vraiment très faible. Il était fortement déshydraté et en insuffisance pondérale », poursuit Ashley Buchart.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
Best Friends Animal Society

Toutefois, grâce aux traitements, son état s'est rapidement amélioré ; son poil a commencé à repousser et il a retrouvé des forces au niveau des pattes. Il a même eu des moments de surexcitation pendant les promenades, preuve de son énergie retrouvée.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
Best Friends Animal Society

« Je n’arrive pas à imaginer qu’il puisse vivre dans une autre maison que la mienne »

« J’ai vu ce changement : il est sorti de son mode de survie pour retrouver son comportement de chiot. Pour moi, c’était incroyable », se réjouit Ashley Buchart.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
Best Friends Animal Society

Alors qu'elle n'était censée le garder que quelque temps en tant que mère d'accueil, elle s'est rendue compte qu'elle s'était beaucoup trop attachée à lui pour le voir partir. « Je n’arrive pas à imaginer qu’il puisse vivre dans une autre maison que la mienne », confie-t-elle à ce sujet. Elle a fini par l'adopter.

Illustration de l'article : Presque sans poils et très affaibli, ce chien survivait seul depuis la mort de son maître
Best Friends Animal Society

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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