L'appel téléphonique d'un refuge redonne le sourire à la propriétaire d'un chien introuvable depuis 3 semaines
Après 3 semaines d’errance, Koda a finalement été retrouvé et identifié grâce à sa puce électronique. Affaibli et couvert de nœuds, le petit Spitz Allemand a été pris en charge par le refuge avant de retrouver sa famille pour des retrouvailles particulièrement émouvantes.
La famille de Koda, un Loulou de Poméranie, était dévastée depuis la disparition de ce dernier. Cela faisait, en effet, 3 semaines qu'elle était sans la moindre nouvelle de ce petit chien. Jusqu'à cet appel inespéré qui a rendu l'espoir et le sourire à ses humains.
Ledit appel provenait d'un refuge, celui de la Humane Society of Greater Kansas City dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis). La structure d'accueil venait d'admettre un chien découvert errant, amaigri et négligé.
Il a été passé au lecteur de puce d'identification ; c'est ce qui a permis d'obtenir les coordonnées de sa propriétaire.
Il s'agissait donc bien de Koda, et celui-ci était dans les bras d'une employée du refuge quand elle a joint sa maîtresse par téléphone pour lui annoncer la nouvelle. « Avez-vous un chien qui s’appelle Koda ? » a-t-elle demandé à la propriétaire du canidé. Cette dernière, surprise, a répondu par l'affirmative d'une voix tremblante, ajoutant qu'il avait disparu le 25 août.
Elle a ainsi appris qu'il avait été retrouvé et qu'il allait pouvoir rentrer à la maison. On imagine le soulagement et la joie ressentie par la propriétaire du Spitz Nain.
Tondu sous anesthésie générale avant les retrouvailles
Avant les retrouvailles, il fallait d'abord soigner le quadrupède, dont le pelage était extrêmement sale, emmêlé, rempli de débris et de nœuds douloureux. L'équipe de la Humane Society of Greater Kansas City a dû recourir à une anesthésie générale pour le tondre et ainsi le soulager.
On peut justement voir cette séance de toilettage intensive, mais aussi l'échange téléphonique, l'état dans lequel il était au moment de son sauvetage et enfin les émouvantes retrouvailles dans une vidéo mise en ligne le 17 septembre 2026 sur le compte TikTok du refuge, « @hsgkcofficial », où elle est devenue virale en générant 4,2 millions de vues. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :
@hsgkcofficial
Koda, a tiny senior Pomeranian, came into our shelter as a stray in rough shape. His fur was severely matted, sticks and thorns were tangled throughout his coat, and he was extremely underweight. One of the very first things our team did was scan him for a microchip. Luckily, he had one. We called his owner and found out Koda had been missing since August 25th. Our veterinary team sedated Koda so we could carefully shave away all of that painful, matted fur and get him feeling a little more comfortable. And yesterday, after weeks away from home, Koda finally got to go back to his family. You can see a little piece of their reunion in this video, and yes... It got us too. This little guy is such a good reminder to microchip your pets. A simple registered microchip gives shelters and veterinary clinics a way to connect a lost pet back to thier family Without his microchip, we may never have known exactly where Koda belonged. Our Affordable Care Clinic in Kansas City offers pet microchipping for just . It's a quick appointment that can make a HUGE difference if your pet ever goes missing. Schedule an appointment at hsgkc.org/pet-vaccinations/ #microchip #Lostdog #founddog #animalshelter #vetclinic? Orar Meditar e Dormir - Bruno Purificação
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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