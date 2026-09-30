L'appel téléphonique d'un refuge redonne le sourire à la propriétaire d'un chien introuvable depuis 3 semaines

Après 3 semaines d’errance, Koda a finalement été retrouvé et identifié grâce à sa puce électronique. Affaibli et couvert de nœuds, le petit Spitz Allemand a été pris en charge par le refuge avant de retrouver sa famille pour des retrouvailles particulièrement émouvantes.

La famille de Koda, un Loulou de Poméranie, était dévastée depuis la disparition de ce dernier. Cela faisait, en effet, 3 semaines qu'elle était sans la moindre nouvelle de ce petit chien. Jusqu'à cet appel inespéré qui a rendu l'espoir et le sourire à ses humains.

Ledit appel provenait d'un refuge, celui de la Humane Society of Greater Kansas City dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis). La structure d'accueil venait d'admettre un chien découvert errant, amaigri et négligé.

Il a été passé au lecteur de puce d'identification ; c'est ce qui a permis d'obtenir les coordonnées de sa propriétaire.

Il s'agissait donc bien de Koda, et celui-ci était dans les bras d'une employée du refuge quand elle a joint sa maîtresse par téléphone pour lui annoncer la nouvelle. « Avez-vous un chien qui s’appelle Koda ? » a-t-elle demandé à la propriétaire du canidé. Cette dernière, surprise, a répondu par l'affirmative d'une voix tremblante, ajoutant qu'il avait disparu le 25 août.



@hsgkcofficial / TikTok

Elle a ainsi appris qu'il avait été retrouvé et qu'il allait pouvoir rentrer à la maison. On imagine le soulagement et la joie ressentie par la propriétaire du Spitz Nain.

Tondu sous anesthésie générale avant les retrouvailles

Avant les retrouvailles, il fallait d'abord soigner le quadrupède, dont le pelage était extrêmement sale, emmêlé, rempli de débris et de nœuds douloureux. L'équipe de la Humane Society of Greater Kansas City a dû recourir à une anesthésie générale pour le tondre et ainsi le soulager.



@hsgkcofficial / TikTok

On peut justement voir cette séance de toilettage intensive, mais aussi l'échange téléphonique, l'état dans lequel il était au moment de son sauvetage et enfin les émouvantes retrouvailles dans une vidéo mise en ligne le 17 septembre 2026 sur le compte TikTok du refuge, « @hsgkcofficial », où elle est devenue virale en générant 4,2 millions de vues. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :