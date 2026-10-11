Incapable de marcher, cette chienne se reconstruit à l’occasion d’une rééducation exigeante (vidéo)

Retrouvée dans la rue, Georgia ne pouvait plus marcher, sa rééducation lui permet de se déplacer et de répandre sa joie de vivre autour d’elle. Une vidéo retraçant son parcours est particulièrement émouvante et touchante. La résilience de la petite chienne est évidente, de même que la ténacité de son aidante qui a persévéré jour après jour.

La démarche de Georgia était difficile à observer, retrace l’auteur du compte Instagram « @my.disabled.hairly.friends ». C’est Maddie, son aidante, qui s’est engagée entièrement dans une rééducation visant à redonner de la mobilité à la chienne. Le chemin a été long et éprouvant, mais désormais Georgia marche, court, et profite à fond de sa vie, souligne Dog Time.

@my.disabled.hairy.friends / Instagram

Y croire

Georgia a été retrouvée dans la rue. Ne pouvant pas bouger, elle ne pouvait pas trouver sa propre nourriture, et était dans un état de santé très préoccupant. Recueillie quelque temps plus tard, elle s’est retrouvée entre les mains d’une équipe déterminée à la sauver.

Comme le post Instagram l’indique, des histoires comme celles de Georgia nous rappellent « qu’il ne faut jamais abandonner ».

« Ce petit chien qui a refusé d’abandonner »

Georgia a puisé toute la force qu’elle avait en elle pour se reconstruire et s’entraîner au quotidien. Aidée par la rééducatrice, elle a pu mettre en application différents exercices. Ces semaines de travail ont abouti à une mobilité retrouvée. « Elle a réappris à marcher », souligne le post, aidée par des massages réguliers, des exercices dans l’eau.

La vidéo revient sur ce parcours de résilience qui force l’admiration. Georgia, qui était déjà pleine de vie, exprime maintenant tout son dynamisme en courant à travers les parcs et la plage.

Comment entretenir au mieux les articulations du chien ?

Les soucis articulaires du chien peuvent apparaître tout au long de sa vie, et plus particulièrement lorsqu’il vieillit. Pour préserver sa mobilité et lui éviter des douleurs :

Surveillez son poids, car des kilos supplémentaires ont un impact direct sur le squelette

Permettez-lui une activité physique régulière, des promenades et des moments de jeu

Installez une literie adaptée qui soulage son squelette durant le sommeil

Massez-le pour permettre le relâchement des tensions musculaires et relancer la circulation sanguine

Les visites régulières chez le vétérinaire permettront d’évaluer l’évolution de l’état de santé du chien, et de prévenir les éventuelles pathologies articulaires.