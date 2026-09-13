Ce chien ne peut plus marcher, mais une collecte d'argent réunit plusieurs milliers pour son opération

Grâce à une formidable mobilisation, Clark va enfin pouvoir bénéficier de l’opération qui doit lui permettre de retrouver l’usage de sa patte. Plusieurs milliers de dollars ont déjà été récoltés pour financer son intervention, offrant à ce Labrador Retriever et à sa famille une lueur d’espoir après une période particulièrement difficile.

Souffrant d'une blessure au genou qui l'empêche de marcher, un chien pourra bientôt subir l'opération dont il a besoin pour s'en remettre et ainsi retrouver sa mobilité grâce à un bel élan de solidarité, rapporte Local 12 .

Le canidé en question est un Labrador Retriever chocolat répondant au nom de Clark. Lui et sa famille habitent Batavia, dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis). A cause d'une déchirure du ligament croisé crânial, il n'était plus en mesure de se déplacer. Une intervention chirurgicale constituait son seul espoir de guérir et de retrouver sa capacité à marcher. Elle est toutefois coûteuse, et ses propriétaires, Madison Imhoff et Brady Reisinger, ne disposent pas des ressources suffisantes pour la financer.



Madison Imhoff / Facebook

Fort heureusement, ils ont pu compter sur la communauté locale qui s'est massivement mobilisée autour d'eux.

Un évènement a récemment été organisé pour collecter des fonds. L'organisation Veterans of Foreign Wars, qui regroupe des anciens combattants des forces armées américaines, a mis ses locaux de Batavia à disposition pour ce rendez-vous ayant comporté diverses activités : vente de pâtisseries, barbecue, tombola… Les bénéfices réalisés ont été intégralement destinés au financement des soins de Clark.

« C’est notre enfant »

Plusieurs milliers de dollars ont ainsi pu être reversé à la cagnotte solidaire, qui est toujours ouverte.

Cette mobilisation a agréablement surpris et ému les maîtres du chien. « J’ai failli pleurer plusieurs fois. Pour certaines personnes, ce n’est qu’un chien, mais pour nous, c’est notre enfant. Alors nous sommes extrêmement reconnaissants », confie ainsi Madison Imhoff.

Alors que l’intervention est désormais à portée de main, l'entourage de Clark peut désormais envisager la suite avec davantage de sérénité. Derrière les dons et les initiatives organisées pour lui, c’est surtout une chaîne de générosité qui s’est formée autour de ce chien tant aimé. De quoi redonner confiance à sa famille, qui espère bientôt le voir reprendre ses activités et profiter pleinement des moments partagés à ses côtés.