Cette chienne adoptée traverse une haie d’honneur avant de rejoindre sa nouvelle famille (vidéo)

Après avoir attendu son heure au refuge, Sadie a enfin pu prendre le chemin de sa nouvelle maison. Pour célébrer ce départ tant espéré, les bénévoles et les membres du personnel lui ont réservé une adorable surprise : une véritable haie d’honneur ! Entre les caresses, les remuements de queue et les sourires, la chienne a vécu des adieux qu’elle n’oubliera certainement pas !

Pour les équipes et les bénévoles d’un refuge, voir un pensionnaire partir avec sa nouvelle famille est toujours un moment particulier. Après l’attente et l’espoir vient enfin l’immense joie de savoir qu’une nouvelle vie commence pour cette boule de poils. La vidéo de Sadie, relayée par DogTime, en est une touchante illustration : le départ de cette petite chienne a en effet été célébré comme une véritable fête.

Une sortie pas comme les autres

Comme on peut le voir dans la vidéo immortalisant la scène, pour Sadie, cette sortie du refuge avait décidément une saveur particulière. Lorsqu’elle est apparue en laisse à la sortie du chenil, le personnel et les bénévoles se tenaient en rang de chaque côté du couloir, pompons à la main, prêts à célébrer son départ.

© @franklincodog / Instagram

Un instant surprise par cette drôle d’assemblée, la chienne s’est rapidement laissée gagner par l’ambiance en remuant la queue, en s’arrêtant pour recevoir quelques caresses et en prenant le temps de saluer ceux qui ont partagé son quotidien.

Au milieu de ces sourires et de ces câlins, un bénévole lui a même demandé de « sourire », tandis que Sadie semblait ravie de voir autant de visages familiers réunis pour elle. Elle s’est ensuite approchée de la personne qui filmait, avant de recevoir une dernière série de tendres caresses. Une scène joyeuse et émouvante qui a surtout marqué une étape importante : cette fois, Sadie n'allait pas retourner dans son chenil.

Une nouvelle vie commence pour Sadie

En effet, au bout du couloir, ceux qui allaient devenir sa famille l’attendaient avec impatience. En les apercevant, Sadie s'est d'ailleurs mise à remuer la queue de plus en plus vite. Sa nouvelle maman tenait déjà un sac avec ses papiers et ses affaires, tandis que le bénévole lui remettait doucement la laisse.

Avant de franchir la porte, son nouveau papa lui a gratté le dos et Sadie s'est retournée pour jeter un dernier regard à ceux qui avaient pris soin d’elle.

© Franklin County Dog Shelter & Adoption Center / Facebook

À la sortie, un dernier geste symbolique attendait la chienne : son affiche a reçu l’autocollant « Adoptée ». Celle qui était décrite comme « douce, gentille, calme » et qui « adore la compagnie des humains » pouvait désormais commencer une nouvelle vie auprès de sa famille pour le plus grand bonheur de ceux qui l’avaient accompagnée jusque-là...