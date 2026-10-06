Depuis 5 ans, elle gardait à jour la puce de sa chienne perdue en espérant la revoir
Après 5 ans de séparation, Lily a enfin retrouvé sa maîtresse Courtney Short grâce à sa puce électronique dont les coordonnées étaient restées à jour. Une histoire qui rappelle à quel point l’identification d’un animal peut être précieuse, même des années après sa disparition.
Cela faisait 5 ans que Courtney Short et sa chienne Lily étaient privées l'une de l'autre. Cette dernière a finalement été retrouvée et le duo est réuni grâce à l'identification, rapportait KMBC.
La jeune femme, qui vit actuellemnt à Boise dans l'Etat de l'Idaho (Etats-Unis), avait perdu Lily de vue après sa rupture avec son petit-ami de l'époque, en août 2021. L'homme avait gardé la chienne.
Malgré tout, et bien qu'ayant déménagé à plusieurs reprises, Courtney Short avait veillé à maintenir les informations d'identification de la chienne au pelage bringé à jour. Elle actualisait régulièrement le fichier en communiquant ses nouvelles coordonnées.
« C’est extrêmement rare, souligne Janet Jackson, la secrétaire de l'association Dirt Road Rescue. Courtney a été très rigoureuse : au cours des différentes fois où elle a déménagé pendant ces cinq années, elle a toujours pensé à mettre à jour ses informations auprès du registre des puces électroniques ».
Récemment, Dirt Road Rescue a appris que Lily venait d'être découverte errante dans la région du désert de Moab, puis emmenée à Mound City dans le Kansas. Avait-elle été abandonnée par l'ancien compagnon de Courtney Short ? L'avait-on volée ? S'était-elle échappée ? Personne ne le sait pour le moment.
Quoi qu'il en soit, l'équipe de Dirt Road Rescue l'a passée au lecteur de puce a été agréablement surprise non seulement d'en détecter une, mais aussi de constater qu'elle était à jour.
« Courtney avait toujours gardé l’espoir de retrouver la trace de Lily un jour »
L'association a donc contacté Courtney Short, qui n'en revenait pas. Après la joie et la surprise, il a fallu réfléchir au transport de Lily, sachant qu'elle se trouvait à plus de 2 300 kilomètres du domicile de sa maîtresse. Celle-ci et l'association ont finalement convenu d'un point de rendez-vous à mi-chemin, dans le Colorado.
La chienne et les bénévoles qui l'accompagnaient ont effectué le long voyage, ponctué par des haltes dans des motels, puis le moment des retrouvailles est enfin arrivé. « Il y avait des larmes partout, et Lily est vraiment une chienne extraordinaire », raconte Janet Jackson.
La secrétaire de Dirt Road Rescue a tenu à rappeler l'importance du puçage et de l'actualisation des informations d'identification : « Quand on déménage, mettre à jour les informations associées à la puce électronique de son animal est probablement la dernière chose à laquelle on pense. Mais [Courtney] avait toujours gardé l’espoir de retrouver la trace de Lily un jour ».
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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