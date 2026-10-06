Depuis 5 ans, elle gardait à jour la puce de sa chienne perdue en espérant la revoir

Après 5 ans de séparation, Lily a enfin retrouvé sa maîtresse Courtney Short grâce à sa puce électronique dont les coordonnées étaient restées à jour. Une histoire qui rappelle à quel point l’identification d’un animal peut être précieuse, même des années après sa disparition.

Cela faisait 5 ans que Courtney Short et sa chienne Lily étaient privées l'une de l'autre. Cette dernière a finalement été retrouvée et le duo est réuni grâce à l'identification, rapportait KMBC .

La jeune femme, qui vit actuellemnt à Boise dans l'Etat de l'Idaho (Etats-Unis), avait perdu Lily de vue après sa rupture avec son petit-ami de l'époque, en août 2021. L'homme avait gardé la chienne.



Dirt Road Rescue / Facebook

Malgré tout, et bien qu'ayant déménagé à plusieurs reprises, Courtney Short avait veillé à maintenir les informations d'identification de la chienne au pelage bringé à jour. Elle actualisait régulièrement le fichier en communiquant ses nouvelles coordonnées.

« C’est extrêmement rare, souligne Janet Jackson, la secrétaire de l'association Dirt Road Rescue. Courtney a été très rigoureuse : au cours des différentes fois où elle a déménagé pendant ces cinq années, elle a toujours pensé à mettre à jour ses informations auprès du registre des puces électroniques ».

Récemment, Dirt Road Rescue a appris que Lily venait d'être découverte errante dans la région du désert de Moab, puis emmenée à Mound City dans le Kansas. Avait-elle été abandonnée par l'ancien compagnon de Courtney Short ? L'avait-on volée ? S'était-elle échappée ? Personne ne le sait pour le moment.

Quoi qu'il en soit, l'équipe de Dirt Road Rescue l'a passée au lecteur de puce a été agréablement surprise non seulement d'en détecter une, mais aussi de constater qu'elle était à jour.

« Courtney avait toujours gardé l’espoir de retrouver la trace de Lily un jour »

L'association a donc contacté Courtney Short, qui n'en revenait pas. Après la joie et la surprise, il a fallu réfléchir au transport de Lily, sachant qu'elle se trouvait à plus de 2 300 kilomètres du domicile de sa maîtresse. Celle-ci et l'association ont finalement convenu d'un point de rendez-vous à mi-chemin, dans le Colorado.



Dirt Road Rescue / Facebook

La chienne et les bénévoles qui l'accompagnaient ont effectué le long voyage, ponctué par des haltes dans des motels, puis le moment des retrouvailles est enfin arrivé. « Il y avait des larmes partout, et Lily est vraiment une chienne extraordinaire », raconte Janet Jackson.

La secrétaire de Dirt Road Rescue a tenu à rappeler l'importance du puçage et de l'actualisation des informations d'identification : « Quand on déménage, mettre à jour les informations associées à la puce électronique de son animal est probablement la dernière chose à laquelle on pense. Mais [Courtney] avait toujours gardé l’espoir de retrouver la trace de Lily un jour ».