Cette jeune chienne amputée est adoptée par l’une des personnes qui s’occupent d’elle depuis son sauvetage

Après un départ difficile, Blue a eu droit à une seconde chance grâce à une formidable chaîne de solidarité. Opérée d'une infection avec succès, la petite chienne à 3 pattes a non seulement retrouvé la joie de vivre, mais elle a aussi trouvé la famille aimante qui l’accompagnera pour la suite de son histoire.

La vie de la petite Blue avait mal commencé, mais elle a pris un tournant heureux grâce aux personnes au grand cœur qui ont tout fait pour la sauver, rapportait WUSA 9 . Jeune croisée Pitbull de 2 mois, elle avait été découverte sur un parking à Chantilly, en Virginie (Etats-Unis). Elle boitait et semblait beaucoup souffrir.

Emmenée aux urgences vétérinaires de la clinique VEG ER for Pets, elle a été prise en charge par la Dr Katherine McKinney et son équipe. Les examens ont révélé que la patte de Blue était sévèrement infectée.



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« Cette patte arrière droite était très enflée. Blue était calme, fiévreuse. Il était clair qu'elle était malade », raconte Katherine McKinney à WUSA 9. La vétérinaire explique que ce genre de problème peut être traité si l'on s'y prend suffisamment tôt, notamment via des antibiotiques, mais ce n'était malheureusement pas le cas pour ce chiot-là. L'infection s'était déjà propagée dans l'ensemble du membre et risquait d'évoluer dans le reste de l'organisme.

Il n'y avait qu'une seule solution pour sauver la vie de Blue : l'amputation. L'opération étant coûteuse, une association locale a lancé un appel aux dons pour la financer. Elle a ainsi réussi à réunir les fonds nécessaires, et la jeune chienne a pu être opérée.



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« Elle pourra mener une vie longue et heureuse »

L'intervention s'est bien déroulée. Blue s'en est remise et a vite appris à se déplacer sur 3 pattes. Depuis, rien ne l'arrête. Elle grandit et s'épanouit comme tous les chiots de son âge.



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« Tant que l'on prendra bien soin de ses articulations, elle pourra mener une vie longue et heureuse comme n'importe quel autre chien », assure Katherine McKinney.



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Ce n'est pas tout ; on a également trouvé une famille aimante pour Blue. Elle a, en effet, été adoptée par l'une des personnes qui s'occupent d'elle depuis son sauvetage. Elle pourra bientôt découvrir sa nouvelle maison.