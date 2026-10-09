Idée reçue : un chien qui regarde la télévision comprend-il les images ?

Un chien installé devant la télévision ne voit-il qu’un étrange jeu de lumières ? Les écrans modernes ont changé la donne. Grâce à des images plus nettes et à des fréquences de rafraîchissement plus élevées, nos compagnons à 4 pattes peuvent désormais percevoir des mouvements fluides et réagir à ce qu’ils voient.

Contrairement à nous autres humains, nos toutous ne regardent pas un film en suivant le scénario, mais ils sont capables de percevoir des formes, des mouvements et certains éléments familiers représentés sur un écran.

La vision du meilleur ami de l’Homme est particulièrement sensible aux mouvements. Les chiens ont une fréquence de fusion du scintillement plus élevée que nous, raison pour laquelle les images sur les anciens téléviseurs pouvaient sembler moins naturelles, voire légèrement scintillantes. Les écrans d’aujourd’hui produisent une image beaucoup plus fluide.

Dans le cadre d’une étude publiée en 2025 dans Scientific Reports1, les chercheurs ont constaté que les canidés réagissaient à différentes catégories d’images, notamment aux animaux et aux objets. Certains comportements suggéraient même qu’ils suivaient les mouvements présentés à l’écran. Conclusion ? Les scientifiques estiment que les chiens peuvent percevoir la télévision comme un environnement visuel contenant des éléments qui ont du sens pour eux.

La télévision a-t-elle un impact sur les chiens ?

Une autre étude, parue en 2024 dans Applied Animal Behaviour Science2, montre que le mouvement attire fortement l’attention des chiens. Les contenus mettant en scène des animaux sont particulièrement intéressants, avec une nette préférence pour les autres toutous. La télévision peut donc constituer une forme d’enrichissement ponctuel pendant quelques minutes, mais elle ne remplacera jamais une promenade, une séance de jeu, ni les interactions avec leur adoptant.

L’enquête révèle également que 78 % des propriétaires interrogés ont indiqué que leur fidèle compagnon s’approchait de l’écran et 76 % rapportaient des vocalisations. Chez un animal réactif, certaines images ou certains sons peuvent provoquer de l’agitation.

Et pour leurs jolies prunelles ? À l’heure actuelle, rien ne permet d’affirmer que regarder la télévision abîme la vision d’un chien. Les recherches disponibles portent surtout sur sa perception et son comportement, pas sur un éventuel effet nocif à long terme.

1 « Characterizing TV viewing habits in companion dogs », Lane I. Montgomery, Sarah Krichbaum & Jeffrey S. Katz, Scientific Reports, 2025.

2 « Screen interaction behavior in companion dogs: results from a dog owner survey », L. K. Donohue, M. Buesing, K. D. Peterson, C. Ersoz, L. J. Russell, F. M. Mowat, Applied Animal Behaviour Science, 2024.