Sourde, cette chienne en promenade se fait entendre par un aboiement étonnant (vidéo)

Sourde, cette petite chienne a développé une façon bien à elle de se faire entendre : un cri surprenant qui ressemble à s'y méprendre à celui d'un bébé vélociraptor ! Filmée pendant une promenade, elle a déclenché une avalanche de réactions amusées, les internautes rivalisant d'imagination pour décrire son étonnante voix.

Une petite chienne s'est signalée de la plus adorable des manières au cours d'une simple promenade. Sourde, elle ne produit pas l'aboiement habituel de ses congénères : c'est un tout autre son qui sort de sa gueule lorsqu'elle veut se faire remarquer.

La séquence a été partagée sur TikTok par @bufferita, qui précise que sa chienne est sourde et qu'elle n'a jamais vraiment su aboyer comme les autres chiens, relaie Parade Pets. Plutôt que l'aboiement attendu, la petite boule de poils, harnais noir sur le dos, a lâché un cri qui évoque celui d'un bébé vélociraptor.

© @bufferita / TikTok

Plantée sur le trottoir, pattes écartées

Dans le clip, la chienne s'immobilise sur le trottoir, les pattes bien écartées, pour enchaîner ses vocalises en direction du voisinage. Le contraste entre cette silhouette menue, au pelage blanc tacheté de gris, et le son inattendu qu'elle produit fait tout l'intérêt des images.

Cette particularité ne la réduit pas au silence pour autant. L'absence d'aboiement classique, que @bufferita lie à sa surdité, n'empêche pas la chienne de se faire entendre à sa manière, et c'est cette voix singulière qui a été captée dans la vidéo.

Le média rappelle au passage que la perte d'audition n'empêche pas un chien sourd de se faire entendre : vocalises, plaintes et aboiements restent à sa portée. La différence tient au fait que l'animal n'a pas le retour de sa propre voix, ce qui peut jouer sur sa manière de s'exprimer. Cela n'a toutefois rien d'une règle, puisque certains chiens privés d'ouïe ont une voix tout à fait semblable à celle de n'importe quel autre.

Sous la publication, les internautes ont multiplié les comparaisons amusées, évoquant tour à tour une otarie, un chupacabra ou un petit raptor ; l'un d'eux a même imaginé que son chien aveugle apprécierait la compagnie d'une congénère aussi audible. On ignore le nom de la petite chienne comme l'endroit où la scène a été filmée, mais sa voix, elle, ne passe décidément pas inaperçue.