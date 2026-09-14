Ce chien abandonné dans une benne à ordures quitte le refuge avec son adoptante 4 jours après son sauvetage

Après avoir vécu une épreuve traumatisante, Kingston n’aura passé que quelques jours au refuge avant de trouver une famille prête à lui offrir une nouvelle vie. Une fin heureuse qui vient clore un sauvetage aussi rapide qu’inespéré pour ce chien abandonné.

Un chien abandonné parmi les déchets à Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), a été sauvé et soigné avant de quitter le refuge aux côtés de son adoptante 4 jours plus tard, rapportait WRAL le dimanche 13 septembre.

Le matin du mardi 8 septembre, des employés du centre commercial Lakewood avaient découvert le canidé en question dans une benne à ordures et avaient aussitôt alerté les autorités.



Kyra Oshier / Facebook

Un appel à témoins pour identifier l'auteur de l'abandon

Le service animalier du comté de Durham avait envoyé un agent sur les lieux pour le prendre en charge et le confier au refuge local, celui de l'Animal Protection Society of Durham.

Des images enregistrées par une caméra de surveillance montraient un homme vêtu d'un t-shirt orange et d'un pantalon noir traînant le chien vers l'emplacement de la benne, puis s'en aller sans ce dernier. Le bureau du shérif tente toujours d'identifier le suspect et a lancé un appel à témoins le concernant.



Kyra Oshier / Facebook

Un chien effrayé, mais affectueux

Le surlendemain de ce sauvetage, l'Animal Protection Society of Durham a donné des nouvelles de son protégé, appelé Kingston, sur sa page Facebook. Elle a notamment indiqué lui avoir donné un bain médicamenteux pour apaiser sa peau irritée.

« Sans surprise, il est encore effrayé et en train de s’adapter à son nouvel environnement, peut-on lire dans cette publication. Toutefois, nous commençons à découvrir son côté affectueux. Il apprécie les caresses et les câlins de certains de ses membres du personnel préférés, qui passent davantage de temps auprès de lui, assis dans son box, pour l’aider à se sentir en sécurité. »

L'association a également précisé qu'il allait être castré et identifié par puce le vendredi, puis proposé à l'adoption.

Kingston a trouvé une famille

Le samedi 12 septembre, elle a annoncé une merveilleuse nouvelle, celle de son adoption. La nouvelle maîtresse de Kingston est venue le chercher au refuge, comme le montre la vidéo ci-dessous :

« Son histoire a commencé par quelque chose de terrible, mais la suite est celle d’une communauté qui se rassemble pour aider un animal à se sentir en sécurité, entouré, pris en charge et aimé », a déclaré Stacy Bluth, directrice par intérim de l’Animal Protection Society of Durham.