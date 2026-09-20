Cette chienne ouvre un portail du museau, puis les chiens de la garderie la suivent dans les couloirs (vidéo)

Dans sa garderie, Chloe Joy n’est décidément jamais très loin d’une nouvelle bêtise… Récemment, cette chienne particulièrement maligne a ainsi profité d’un moment d’inattention de ses gardiens pour tenter une évasion. Pour le plus grand plaisir des internautes, une caméra de surveillance a immortalisé son petit stratagème.

Chloe Joy (ou CJ pour les intimes) avait-elle envie de prendre l’air ? Ou simplement de faire profiter ses petits copains de son escapade ? Une chose est sûre : cette chienne n’a pas froid aux yeux ! Pensionnaire de la garderie Hounds Hideaway, en Arkansas (États-Unis), CJ a profité d’un moment d’inattention pour tenter une opération audacieuse. Sous l’œil d’une caméra de surveillance, elle a en effet réussi à faire « évader » tout un groupe de chiens de leur salle de jeux !

Une chienne aussi adorable qu’espiègle

Il faut dire, qu'en 7 ans de fréquentation de cette garderie, CJ s’est forgé une solide réputation : celle de la plus adorable des petites « délinquantes » !

Cette chienne de chasse au raton laveur rescapée n’est pourtant pas une petite terreur à longueur de journée. Lorsqu’elle le souhaite, elle sait se montrer calme, affectueuse et sage. Mais il suffit qu’une occasion intéressante se présente pour que son intelligence et sa curiosité reprennent le dessus, notamment lorsqu’il s’agit de nourriture humaine...

© @houndshideaway / Instagram

« [Sa race] a le nez du Beagle qui est toujours à la recherche d'une friandise, mais elle a aussi un corps plus imposant et de longues pattes qui vont avec, et Chloe Joy sait certainement comment utiliser les 2 ! » a déclaré Lacey Vance, propriétaire de Hounds Hideaway, à The Dodo. Et c’est précisément ce qui est récemment arrivé !

Une évasion collective

Ce jour-là, les employés de la garderie pensaient que tous les chiens étaient tranquillement installés dans leur salle de jeux. Mais ils ne savaient pas que CJ avait flairé une odeur de nourriture provenant de la salle de pause... Sans hésitation, la petite gourmande s’est alors dressée sur ses pattes arrière et a poussé le loquet du portail avec son museau, avant de s’élancer dans les couloirs. Et comme une vraie meneuse, elle a rapidement été suivie par ses congénères !

Lorsque les employés sont revenus, ils ont découvert une joyeuse horde de chiens courant dans les couloirs. Heureusement, le bâtiment était sécurisé et aucun d’entre eux n’a pu s’échapper. Il a néanmoins fallu rassembler toute la petite troupe avant de la ramener dans la salle de jeux.

Les images de vidéosurveillance ont ensuite confirmé ce que le personnel soupçonnait déjà : CJ était bien à l’origine de cette évasion collective. « Nous n'aurions pas pu être moins surpris que Chloé Joy soit l'instigatrice ! » a déclaré la directrice. « C'est une délinquante connue ! »

© @houndshideaway / Instagram

Lorsqu’ils ont raconté la mésaventure à sa maîtresse, celle-ci n’a d’ailleurs pas semblé étonnée. « La réaction de sa mère lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle a été : "Pourquoi mon enfant est-il toujours le meneur !" », a raconté Lacey Vance.

Malgré toutes ses petites bêtises, CJ reste profondément aimée par l’équipe qui l’accompagne au quotidien. « Nous l’adorons (ainsi que les personnes qui l’ont sauvée) et nous sommes ravis de faire partie de sa vie ! », a déclaré avec tendresse la directrice de la garderie en guise de conclusion.

© @houndshideaway / Instagram

L’info Woopets - Pourquoi les chiens se suivent-ils dans leurs « bêtises » ?

Comme CJ, certains chiens peuvent entraîner leurs congénères dans une véritable aventure. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce comportement :