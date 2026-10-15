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« Ses petits yeux disaient tout » : amenée en urgence à la clinique, cette chienne abandonnée bouleverse une auxiliaire vétérinaire


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Une minuscule Pitbull a été découverte abandonnée dans un panier dans un parc, puis amenée à la clinique vétérinaire où travaille Jessica. L'auxiliaire vétérinaire s'est portée volontaire pour s'en occuper et a ramené Stormi chez elle afin de la soigner, rapportait iHeartDogs.com.

Illustration : "« Ses petits yeux disaient tout » : amenée en urgence à la clinique, cette chienne abandonnée bouleverse une auxiliaire vétérinaire"
© The Dodo / YouTube

Des yeux qui disaient tout

Dès son arrivée à l'hôpital, la chienne, dans un état très préoccupant, a marqué Jessica, qui dit avoir ressenti un lien immédiat avec elle. Elle s'en souvient ainsi : « Dès que je l'ai regardée, ses petits yeux disaient tout. »

Après avoir pris le relais des soins, la technicienne a aménagé un espace pour la petite dans la salle de bain du rez-de-chaussée, l'endroit où elle installe habituellement les animaux dont elle est famille d'accueil.

Stormi, jeune Pit Bull, au début de sa convalescence chez Jessica
© The Dodo / YouTube

La récupération a été lente mais régulière, et les premiers signes de mieux ont surpris tout le monde. Jessica raconte : « Au bout de trois jours, elle a remué la queue. » Elle y a vu, à ce stade, l'étape la plus marquante.

Une Rottweiler comme partenaire de jeu

À mesure qu'elle reprenait des forces, Stormi s'est mise à boitiller à travers la maison et à jouer avec Elle, la Rottweiler de Jessica. Les 2 chiennes sont rapidement devenues inséparables.

L'auxiliaire vétérinaire explique : « Elle a vraiment apporté de la confiance à Stormi ». Elle décrit leur quotidien à deux : des mordillements, des jouets déchiquetés ensemble et des parties de tir à la corde, leur activité favorite.

Stormi et Elle, la Rottweiler de Jessica, côte à côte à la maison
© The Dodo / YouTube

Une fête d'adoption à l'hôpital

Une fois Stormi en assez bonne santé, Jessica l'a officiellement adoptée et a organisé une fête en son honneur à la clinique vétérinaire. La chienne a désormais un foyer pour de bon.

« Chaque employé de ma clinique m'a aidée. Je n'aurais pas pu le faire seule. »

Pendant la fête, la petite chienne a profité des friandises et joué avec les ballons.

Stormi lors de sa fête d'adoption organisée à l'hôpital vétérinaire
© The Dodo / YouTube

« Plus grande, plus forte »

Aujourd'hui, Stormi grandit dans son nouveau foyer et est décrite comme en bonne santé. Jessica se réjouit de son évolution : « Elle est plus grande, plus forte et fait tout ce qu'elle a envie de faire ». Elle dit aimer la regarder grandir jour après jour et la voir faire de nouvelles choses. Son parcours est à retrouver en vidéo ci-dessous.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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