Une minuscule Pitbull a été découverte abandonnée dans un panier dans un parc, puis amenée à la clinique vétérinaire où travaille Jessica. L'auxiliaire vétérinaire s'est portée volontaire pour s'en occuper et a ramené Stormi chez elle afin de la soigner, rapportait iHeartDogs.com .

Des yeux qui disaient tout

Dès son arrivée à l'hôpital, la chienne, dans un état très préoccupant, a marqué Jessica, qui dit avoir ressenti un lien immédiat avec elle. Elle s'en souvient ainsi : « Dès que je l'ai regardée, ses petits yeux disaient tout. »

Après avoir pris le relais des soins, la technicienne a aménagé un espace pour la petite dans la salle de bain du rez-de-chaussée, l'endroit où elle installe habituellement les animaux dont elle est famille d'accueil.

La récupération a été lente mais régulière, et les premiers signes de mieux ont surpris tout le monde. Jessica raconte : « Au bout de trois jours, elle a remué la queue. » Elle y a vu, à ce stade, l'étape la plus marquante.

Une Rottweiler comme partenaire de jeu

À mesure qu'elle reprenait des forces, Stormi s'est mise à boitiller à travers la maison et à jouer avec Elle, la Rottweiler de Jessica. Les 2 chiennes sont rapidement devenues inséparables.

L'auxiliaire vétérinaire explique : « Elle a vraiment apporté de la confiance à Stormi ». Elle décrit leur quotidien à deux : des mordillements, des jouets déchiquetés ensemble et des parties de tir à la corde, leur activité favorite.

Une fête d'adoption à l'hôpital

Une fois Stormi en assez bonne santé, Jessica l'a officiellement adoptée et a organisé une fête en son honneur à la clinique vétérinaire. La chienne a désormais un foyer pour de bon.

« Chaque employé de ma clinique m'a aidée. Je n'aurais pas pu le faire seule. »

Pendant la fête, la petite chienne a profité des friandises et joué avec les ballons.

« Plus grande, plus forte »

Aujourd'hui, Stormi grandit dans son nouveau foyer et est décrite comme en bonne santé. Jessica se réjouit de son évolution : « Elle est plus grande, plus forte et fait tout ce qu'elle a envie de faire ». Elle dit aimer la regarder grandir jour après jour et la voir faire de nouvelles choses. Son parcours est à retrouver en vidéo ci-dessous.