« Il ne garde aucune rancune envers l’humain », pourtant ce chien maltraité à Tahiti a reçu zéro demande d’adoption

À Tahiti, un bénévole de l’association CaniStreet 987 est tombé nez à truffe avec un pauvre chien maltraité, qui avait grandement besoin de soins et d’amour. Désireux de mettre fin à son calvaire, le bon samaritain lui a tendu la main, dans l’espoir qu’il accepte son aide et apprenne que tous les humains ne sont pas si mauvais…





Il porte le nom du célèbre boxeur incarné à l’écran par Sylvester Stalone, qui a su encaisser les coups et devenir un vrai champion. Rocky, âgé d’environ 3 ans, trainait un corps abîmé comme une lourde chaîne, à la recherche de nourriture quand l’un des bénévoles de l’association CaniStreet 987 a croisé sa route. Triste, sale, blessé, affamé et atteint de gros problèmes de peau, le pauvre chien était battu par ses détenteurs, des personnes sans abri.

« Pour mettre fin à son calvaire, il l’a ramené chez lui afin de pouvoir entamer des soins. C’est là qu’il m’a contactée pour que je puisse l’aider, confie à notre rédaction Virginie, la fondatrice de cette jeune association qui souffle sa première bougie le 17 octobre, il restait attentif aux éventuelles recherches du chien par ses pseudo maîtres, mais il n’en fut rien. Et heureusement pour lui finalement… »

© CaniStreet 987

« Nous lui cherchons sa famille pour la vie »

Avec le peu de moyens sous la patte, les bénévoles lui ont prodigué les soins nécessaires à sa guérison. « Nous avons commencé à voir la pépite en devenir, indique notre interlocutrice, son caractère doux nous a fait penser qu’il serait facile de le réinsérer et de le faire adopter. Une fois retapé et avec un poids de forme, nous l’avons fait castrer. »

© CaniStreet 987

Aujourd’hui, le magnifique Rocky est en sécurité chez la belle-sœur du bénévole qui l’a libéré de l’enfer. Malgré sa beauté et ses qualités, le chien n’a reçu aucune proposition d’adoption. « Il faut patienter et patienter encore jusqu'à ce que son moment à lui arrive, déclare Virginie, parfois, nous arrivons à envoyer des chiens en métropole, mais cela reste assez coûteux avec un budget avoisinant les 600-700 € selon le poids de l’animal. »

À l’heure actuelle, Rocky garde une légère boiterie au niveau de sa patte arrière, qui devrait s’estomper avec le temps. « Nous lui cherchons sa famille pour la vie, qui saura lui donner l’amour qu’il mérite et comprendre son passé difficile. Il ne garde aucune rancune envers l’humain, avec qui il aime interagir », apprend-on.

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L’envers de la jolie carte postale

À Tahiti, île paradisiaque qui fait rêver de nombreux voyageurs, la condition animale est particulièrement difficile.

« Nos animaux sont souvent soignés dans la rue, dans les quartiers où ils ont élu domicile après leur abandon, et nous demandons aux gens compatissants de veiller sur eux en notre absence, explique Virginie, ex-Lilloise qui s’est installée sur l’île à la fin des années 1990, la population humaine est estimée à environ 278 000 habitants, alors que la population canine est estimée à plus de 500 000 au dernier recensement effectué. […] Il y a une réelle surpopulation animale ici. Une énorme détresse, de la maltraitance quotidienne et trop souvent banalisée. Nos dirigeants locaux ne font rien. L'État français ne fait rien non plus. »

Depuis son arrivée, cette ancienne « fille du Nord » ne cesse de sauver des boules de poils délaissées et victimes de la cruauté humaine. Avec sa petite équipe dévouée, Virginie sensibilise la population au sujet du bien-être animal et de la stérilisation.

« Être un chien ou un chat à Tahiti, c’est souvent être rangé au rang de meuble ou d’alarme. […] Toujours exploités et jamais considérés… […] La stérilisation n’est pas une option envisagée. Alors, quand les bébés naissent, ils les noient ou creusent un trou et les enterrent vivants, ou ils vont en montagne les abandonner, dans les décharges […] », rapporte Virginie, qui souhaite alerter sur le fait « que derrière la belle image de carte postale, en vérité se passent bien des horreurs ».

© CaniStreet 987

Pour obtenir de plus amples informations sur Rocky ou apporter votre aide, merci de contacter directement CaniStreet 987 : [email protected]. Vous pouvez également faire un don à l’association sur HelloAsso.