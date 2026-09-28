Le regard de ce chien abandonné lui rappelle sa chienne disparue, alors elle décide de l'adopter

Après s'être laissé dépérir à la suite d'un abandon, Sonny a retrouvé peu à peu sa vitalité grâce à l’équipe de Happy Doggo. Un heureux retournement de situation qui l’a finalement conduit jusqu’au foyer de Beth Westwood, où le chien a découvert le bonheur, la sécurité et l'amour.

En Thaïlande, un chien appelé Sonny et qui avait été abandonné par sa famille continuait d'attendre le retour de celle-ci, qui n'a évidemment jamais lieu. Le malheureux quadrupède se laissait littéralement mourir, perdant constamment du poids et voyant sa santé décliner dangereusement.



The Dodo / YouTube

« Il paraissait complètement brisé, très mal en point, et Happy Doggo l'a pris en charge », raconte Beth Westwood à The Dodo dans une vidéo partagée sur YouTube. C'est cette même Beth Westwood qui avait recueilli Sena, une chienne abandonnée, squelettique et incapable de marcher.

Pour rappel, Happy Doggo est l'association fondée par Niall Harbison sur l'île de Ko Samui et qui compte de très nombreux sauvetages de chiens en détresse à son actif.

Santé et joie de vivre retrouvées

Le destin de Sonny a basculé dès que l'organisation lui est venue en aide. Grâce aux soins et à l'amour reçus au refuge, son état de santé s'est nettement amélioré, et il a retrouvé sa joie de vivre. Il s'est fait de nombreux amis parmi les bénévoles et ses congénères. Il s'est complètement métamorphosé en reprenant du poids et avec la repousse de sa fourrure.



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« Il a toujours été doux et gentil, et ce, depuis qu'ils l'ont recueilli », dit Beth Westwood, qui est donc tombée sous son charme en découvrant une vidéo le montrant couché sur un canapé. Elle a surtout été frappée par sa ressemblance avec Sena, en particulier dans son regard.



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La chienne n'est malheureusement plus de ce monde, mais les dernières années de sa vie ont été plus qu'heureuses grâce à son sauvetage et à Beth Westwood.



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« C'était comme s'il était là depuis toujours »

Celle-ci n'avait pas spécialement l'intention d'adopter un autre chien, mais elle a changé d'avis en voyant Sonny.



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« Honnêtement, dès que nous l'avons amené à la maison, c'était comme s'il était là depuis toujours. Il a vite trouvé sa place », se réjouit son adoptante.



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L'info Woopets : comment savoir si un chien adopté se sent enfin en sécurité et en confiance ?

Plusieurs signes peuvent montrer qu’un chien commence à prendre confiance dans son nouveau foyer :

Il dort profondément et se repose sans rester constamment sur ses gardes

Il mange et boit normalement

Il recherche spontanément le contact ou vient solliciter son humain

Il joue, explore son environnement et manifeste de la curiosité

Il adopte progressivement des comportements détendus, comme s’étirer, bâiller ou se coucher sur le côté

Ces progrès peuvent prendre du temps, notamment chez un chien ayant vécu un abandon ou des expériences difficiles. L’essentiel est de lui offrir un cadre stable et de lui laisser le temps de prendre ses marques.