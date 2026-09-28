Un chien de près de 60 kg ne peut plus avancer en montagne, les secouristes se relaient pour le porter

Epuisé au point de ne plus pouvoir avancer, Atlas a dû compter sur l’intervention des secours pour regagner le pied de la montagne. Après près de 5 heures d’efforts, l’imposant chien a finalement pu redescendre sain et sauf aux côtés de son propriétaire.

Dans le comté de Bernalillo au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), les adjoints du bureau du shérif local ont porté secours à un chien en mauvaise posture, ce dernier s'étant retrouvé dans l'incapacité physique de poursuivre la randonnée en montagne en compagnie de son maître, rapportait KOAT .

Il s'agit d'un chien particulièrement imposant, de type Berger, au pelage noir et pesant entre 54 et 59 kilogrammes, d'après une publicaiton Facebook du Bernalillo County Sheriff's Office.

Répondant au nom d'Atlas, il accompagnait donc son propriétaire en randonnée dans les Sanda Mountains, à l'est d'Albuquerque, quand la fatigue a pris le dessus. A bout de forces, le chien s'est couché par terre et n'était plus en mesure d'avancer.



Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Ne pouvant lui venir en aide en raison de son poids et du terrain accidenté, son humain n'a eu d'autre choix que d'appeler les secours.



Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Le bureau du shérif du comté de Bernalillo a envoyé une équipe de sauveteurs sur les lieux. Arrivés sur place, ses membres se sont relayés pour porter Atlas, puis l'ont installé dans une civière de type Stokes, munie d'une grande roue, pour la descente.



Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Au total, les secouristes ont parcouru environ 6,5 kilomètres pour sauver le chien. L'opération aura duré près de 5 heures.



Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

« Le meilleur chien que nous ayons jamais secouru »

Atlas est arrivé au pied de la montagne indemne et a pu reprendre des forces. Il est le « meilleur chien que nous ayons jamais secouru », a déclaré un sergent du bureau du shérif.

Ses sauveurs ont tenu à rappeler aux randonneurs se faisant accompagner de leurs animaux de prévoir suffisamment d'eau, de surveiller les signes de fatigue et de garder à l'esprit que le trajet du retour peut être difficile.

« Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ramener ce très gros toutou chez lui sain et sauf ! » , conclut l'auteur du post Facebook.

Celui-ci a suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de personnes critiquant le propriétaire d'Atlas. Une internaute du nom de Jessica Manuel, en revanche, a pris sa défense : « Les humains ont surestimé la capacité de leur animal de compagnie, s'arrêtent et appellent à l'aide. C'est un bon propriétaire de chien. Tout le monde fait des erreurs. Soyez indulgents. »