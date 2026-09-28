Une étude prouve que les chiens sont capables de vous mentir pour obtenir ce qu'ils veulent

On sait que les chiens sont capables d’apprendre, de comprendre certains gestes et d’adapter leur comportement aux humains. Mais peuvent-ils aussi chercher à les tromper ? C’est justement la question que s’est posée une équipe de chercheurs suisses dont les travaux ont apporté des indices intrigants sur les capacités sociales de nos compagnons à 4 pattes.

Et si votre chien savait vous mener en bateau pour obtenir ce qu’il veut ? Une étude menée par l’Université de Zurich, publiée dans Animal Cognition*, montre en effet que nos toutous sont capables de tromper tactiquement un humain pour obtenir ce qu’ils veulent. En clair, ils peuvent utiliser de faux signaux pour influencer notre comportement et parvenir à leurs fins.

3 boîtes, 2 humains et des chiens très observateurs

Pour mettre à l’épreuve leur théorie, ces chercheurs suisses ont mis au point une expérience particulièrement astucieuse. Dans un premier temps, les chiens retenus pour l’étude devaient apprendre à reconnaître 2 personnes inconnues, l’une « coopérative », qui leur donne volontiers la nourriture, et l’autre « compétitive », qui préfère la garder pour elle.

Ils ont ensuite été confrontés à 3 boîtes différentes : l’une cachait leur aliment préféré, une autre un aliment moins apprécié et la dernière, rien du tout. Le chien devait alors guider l’un des 2 humains vers une boîte, avant d’avoir une nouvelle occasion de conduire, cette fois, son maître et de recevoir à coup sûr la nourriture. En clair, le petit cobaye avait tout intérêt à tromper la personne « compétitive », car cela lui permettait de garder une chance d’obtenir ensuite sa nourriture préférée avec son humain.

Des chiens qui adaptent leur comportement

Les résultats de cette expérience sont particulièrement intéressants : les chercheurs ont en effet observé que les chiens ne donnaient pas les mêmes indications selon la personne qui se trouvait face à eux. Dès le premier jour, ils ont davantage orienté l’humain coopératif vers la boîte contenant leur aliment préféré. Le deuxième jour, ils ont conduit plus souvent le partenaire « compétitif » vers la boîte vide.

Les chercheurs y voient une forme de déception tactique : les chiens semblent avoir compris à qui ils avaient affaire et ont adapté leur comportement pour préserver leurs chances d’obtenir ensuite leur récompense. Cette stratégie d’évitement témoigne d’une certaine cognition sociale, puisque les toutous semblent tenir compte de l’expérience qu’ils ont eue avec chaque humain.

Les chiens savent-ils vraiment mentir ?

En prenant en compte ces résultats, peut-on pour autant parler de « mensonge » ? Pas tout à fait. En effet, l’étude ne permet pas de démontrer que les chiens ont une théorie de l’esprit, ni qu’ils ont consciemment l’intention de tromper comme pourrait le faire un humain. Les chercheurs parlent donc plutôt d’un comportement « ressemblant à de la tromperie ».

Une nuance importante, mais qui n’enlève rien à la découverte : nos amis les chiens semblent capables d’observer, d’apprendre et d’ajuster leur comportement en fonction de la personne qui leur fait face. Finalement, derrière leur regard innocent se cachent un sens aigu de l’observation et un talent certain pour garder quelques petits secrets !

* Heberlein MTE, Manser MB, Turner DC, « Deceptive-like behaviour in dogs (Canis familiaris) », Animal Cognition, 2017 May ; 20(3):511-520.