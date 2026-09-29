15 chiens et 2 chats privés d’eau et de nourriture sont secourus dans un refuge sans autorisation

Après avoir vécu plusieurs jours sans eau ni nourriture dans un refuge fonctionnant sans autorisation ni ressources, 15 chiens et 2 chats ont finalement été secourus et placés dans une structure adaptée. Les autorités ont également transmis le dossier de maltraitance au procureur du comté, qui doit désormais déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.

Dans le comté de Pierce, au sud de Seattle dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), le bureau du shérif local (Pierce County Sheriff’s Office) est intervenu avec ses agents animaliers pour porter secours à 17 animaux détenus dans des conditions déplorables au sein d'un refuge illégal, rapportait The News Tribune .

L'intervention a d'abord eu lieu le lundi 21 septembre 2026, le service de contrôle des animaux ayant découvert 15 chiens et 2 chats victimes de maltraitance, enfermés dans des cages étroites réparties dans 2 garages distincts. Ils étaient tous privés d'eau et de nourriture. Les canidés se trouvaient dans un garage et les félins dans l'autre.

Le lendemain, les agents sont revenus sur les lieux, cette fois-ci munis d'un mandat leur permettant de procéder à l'évacuation des animaux. Ils ont constaté que les rescapés étaient probablement restés dans ces cages « pendant de longues périodes » et n'avaient pas été nourris depuis au moins 5 jours.



Pierce County Sheriff’s Office / Facebook

Transférés vers un refuge digne de ce nom pour un nouveau départ

Les chiens et les chats ont tous été confiés à une autre structure d'accueil, celle-ci dûment autorisée et disposant des licences nécessaires à son fonctionnement. Le refuge incriminé, en revanche, n'avait ni l'agrément ni les ressources pour prendre soin de ses pensionnaires.

Le dossier pour maltraitance animale a été transmis au bureau du procureur du comté de Pierce, qui doit désormais l’examiner.

Sur sa page Facebook, le bureau du shérif du comté de Pierce a partagé la vidéo de l'intervention, filmée par la caméra de corps d'une agente. La voici :

L’info Woopets : quels effets une cage trop étroite peut-elle avoir sur un chien ou un chat ?

Un enfermement prolongé dans un espace exigu empêche l’animal de se déplacer normalement, de s’étirer et d’adopter des postures naturelles. Chez le chien comme chez le chat, cette immobilisation peut notamment favoriser les raideurs, l’atrophie musculaire et l’apparition de problèmes locomoteurs.

La privation d’espace peut également avoir des conséquences sur le comportement. Stress, anxiété, apathie, agitation ou comportements répétitifs peuvent apparaître lorsque l’animal est soumis durablement à un environnement inadapté et sans possibilité d’exploration.

Chez le chat, qui a notamment besoin de pouvoir se déplacer, grimper et s’isoler, un espace trop restreint peut être particulièrement source de stress. Pour le chien, l’absence prolongée d’exercice et de stimulations peut également nuire à son équilibre physique et comportemental.