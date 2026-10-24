« Nous refusons que son histoire s’arrête ici. » : Nikki, chienne de 12 kg, hospitalisée par une association après sa saisie

Dans le Val-d'Oise, une chienne nommée Nikki a été retirée de la cage où elle dépérissait, le corps réduit à 12 kilos selon l'association Action Protection Animale, 24 heures après un signalement. Son combat, lui, ne fait que commencer.

L'histoire de Nikki, racontée par Action Protection Animale dans un appel aux dons sur son site, commence à Saint-Martin-du-Tertre (95), où la chienne vivait enfermée dans une cage, ou parfois attachée sur un petit balcon. Ses détenteurs ne passaient au domicile que très épisodiquement, parfois pour quelques minutes seulement, si bien que l'animal pouvait rester des jours durant sans pouvoir bouger, sans accès à l'eau ni à la nourriture.

Une chienne cachectique et extrêmement faible

Elle n'avait quasiment plus que la peau sur les os. Ses côtes et vertèbres étaient bien visible sous sa mince enveloppe. L'association qui lui a porté secours décrit ainsi un état de cachexie, avec des muscles atrophiés. Lorsqu'elle tente de marcher, ajoute-t-elle, ses pattes tremblent sous son propre poids et le moindre pas constitue pour elle un effort gigantesque.

Alertée de la situation, Action Protection Animale a immédiatement mobilisé ses enquêteurs, en lien avec les gendarmes de la brigade d'Asnières-sur-Oise. Les forces de l'ordre se sont rendues à plusieurs reprises au domicile, sans jamais y trouver les détenteurs.

Sauvée grâce à la vigilance de 2 voisines

Grâce à la vigilance de 2 voisines et à la mobilisation des équipes de l'association, la rescapée a finalement pu être saisie 24 heures après le signalement, puis confiée à Action Protection Animale, qui a indiqué avoir déposé plainte.

Sortie de sa cage, la chienne est pourtant loin d'être tirée d'affaire. Son corps est décharné, ses forces l'abandonnent, et l'association, qui la décrit en urgence vitale, l'a fait hospitaliser chez son vétérinaire.

« Nikki a frôlé une mort certaine. Nous refusons que son histoire s’arrête ici. »

Appel aux dons pour financer les soins de Nikki

Pour que son histoire ne s'arrête pas là, Action Protection Animale demande aux particuliers de contribuer au financement des soins vétérinaires de Nikki, de sa prise en charge et des frais juridiques de la procédure engagée, alors que la chienne reste hospitalisée.