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« Nous refusons que son histoire s’arrête ici. » : Nikki, chienne de 12 kg, hospitalisée par une association après sa saisie


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Dans le Val-d'Oise, une chienne nommée Nikki a été retirée de la cage où elle dépérissait, le corps réduit à 12 kilos selon l'association Action Protection Animale, 24 heures après un signalement. Son combat, lui, ne fait que commencer.

Illustration : "« Nous refusons que son histoire s’arrête ici. » : Nikki, chienne de 12 kg, hospitalisée par une association après sa saisie"
© Action Protection Animale

L'histoire de Nikki, racontée par Action Protection Animale dans un appel aux dons sur son site, commence à Saint-Martin-du-Tertre (95), où la chienne vivait enfermée dans une cage, ou parfois attachée sur un petit balcon. Ses détenteurs ne passaient au domicile que très épisodiquement, parfois pour quelques minutes seulement, si bien que l'animal pouvait rester des jours durant sans pouvoir bouger, sans accès à l'eau ni à la nourriture.

Une chienne cachectique et extrêmement faible

Elle n'avait quasiment plus que la peau sur les os. Ses côtes et vertèbres étaient bien visible sous sa mince enveloppe. L'association qui lui a porté secours décrit ainsi un état de cachexie, avec des muscles atrophiés. Lorsqu'elle tente de marcher, ajoute-t-elle, ses pattes tremblent sous son propre poids et le moindre pas constitue pour elle un effort gigantesque.

Nikki, chienne brune très maigre aux côtes saillantes, tête baissée sur un sol gris
© Action Protection Animale

Alertée de la situation, Action Protection Animale a immédiatement mobilisé ses enquêteurs, en lien avec les gendarmes de la brigade d'Asnières-sur-Oise. Les forces de l'ordre se sont rendues à plusieurs reprises au domicile, sans jamais y trouver les détenteurs.

Vue du dessus de la chienne décharnée, vertèbres apparentes, sur du gravier gris
© Action Protection Animale

Sauvée grâce à la vigilance de 2 voisines

Grâce à la vigilance de 2 voisines et à la mobilisation des équipes de l'association, la rescapée a finalement pu être saisie 24 heures après le signalement, puis confiée à Action Protection Animale, qui a indiqué avoir déposé plainte.

La chienne brune au front tacheté de blanc avance tête baissée parmi des feuilles mortes
© Action Protection Animale

Sortie de sa cage, la chienne est pourtant loin d'être tirée d'affaire. Son corps est décharné, ses forces l'abandonnent, et l'association, qui la décrit en urgence vitale, l'a fait hospitaliser chez son vétérinaire.

« Nikki a frôlé une mort certaine. Nous refusons que son histoire s’arrête ici. »

Profil de Nikki, cou tendu vers l'avant, squelette apparent sous le poil ras
© Action Protection Animale

Appel aux dons pour financer les soins de Nikki

Pour que son histoire ne s'arrête pas là, Action Protection Animale demande aux particuliers de contribuer au financement des soins vétérinaires de Nikki, de sa prise en charge et des frais juridiques de la procédure engagée, alors que la chienne reste hospitalisée.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

4 commentaires

  • Invité

    Invité a écrit : Auj.

    Pauvre chienne, je lui souhaite de reprendre des forces et de trouver une famille qui saura lui donner tout l'amour qu'elle mérite. iI serait temps de punir sévèrement ces s......ds de maitres

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  • Invité

    Invité a écrit : 56 min

    Ça s arretera quand? Les animaux étaient sur terre avant nous..quelque soit la race ou de sauvage...respectons les..il faut continuer les témoignages d
    Les alertes les interventions ne plus dire quelqu un derrière moi le recuperera...il y a toujours une main administrative ou veto qui habite un lieu où proche d ou ils sont a sauver...c est si peu de temps d intervention...un perdu un abandonnd c est un sdf. Alors imaginez sa vie quadrupedes independant d une ame secours pour tenter de retrouver son foyer

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 37 min

    Cette pauvre chie

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 34 min

    Cette pauvre chienne n'est pas tombée dans la bonne famille, il faut que des sanctions plus lourdes soient appliquées, un fichier de mauvais maîtres aussi afin de ne plus leur confier des animaux des lois plus sévères et condamnations, j'espère que cette brave fille trouvera la bonne famille définitive qu'elle merite

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