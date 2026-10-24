« Nous refusons que son histoire s’arrête ici. » : Nikki, chienne de 12 kg, hospitalisée par une association après sa saisie
Dans le Val-d'Oise, une chienne nommée Nikki a été retirée de la cage où elle dépérissait, le corps réduit à 12 kilos selon l'association Action Protection Animale, 24 heures après un signalement. Son combat, lui, ne fait que commencer.
L'histoire de Nikki, racontée par Action Protection Animale dans un appel aux dons sur son site, commence à Saint-Martin-du-Tertre (95), où la chienne vivait enfermée dans une cage, ou parfois attachée sur un petit balcon. Ses détenteurs ne passaient au domicile que très épisodiquement, parfois pour quelques minutes seulement, si bien que l'animal pouvait rester des jours durant sans pouvoir bouger, sans accès à l'eau ni à la nourriture.
Une chienne cachectique et extrêmement faible
Elle n'avait quasiment plus que la peau sur les os. Ses côtes et vertèbres étaient bien visible sous sa mince enveloppe. L'association qui lui a porté secours décrit ainsi un état de cachexie, avec des muscles atrophiés. Lorsqu'elle tente de marcher, ajoute-t-elle, ses pattes tremblent sous son propre poids et le moindre pas constitue pour elle un effort gigantesque.
Alertée de la situation, Action Protection Animale a immédiatement mobilisé ses enquêteurs, en lien avec les gendarmes de la brigade d'Asnières-sur-Oise. Les forces de l'ordre se sont rendues à plusieurs reprises au domicile, sans jamais y trouver les détenteurs.
Sauvée grâce à la vigilance de 2 voisines
Grâce à la vigilance de 2 voisines et à la mobilisation des équipes de l'association, la rescapée a finalement pu être saisie 24 heures après le signalement, puis confiée à Action Protection Animale, qui a indiqué avoir déposé plainte.
Sortie de sa cage, la chienne est pourtant loin d'être tirée d'affaire. Son corps est décharné, ses forces l'abandonnent, et l'association, qui la décrit en urgence vitale, l'a fait hospitaliser chez son vétérinaire.
« Nikki a frôlé une mort certaine. Nous refusons que son histoire s’arrête ici. »
Appel aux dons pour financer les soins de Nikki
Pour que son histoire ne s'arrête pas là, Action Protection Animale demande aux particuliers de contribuer au financement des soins vétérinaires de Nikki, de sa prise en charge et des frais juridiques de la procédure engagée, alors que la chienne reste hospitalisée.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
4 commentaires
Invité a écrit : Auj.
Pauvre chienne, je lui souhaite de reprendre des forces et de trouver une famille qui saura lui donner tout l'amour qu'elle mérite. iI serait temps de punir sévèrement ces s......ds de maitres
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Invité a écrit : 56 min
Ça s arretera quand? Les animaux étaient sur terre avant nous..quelque soit la race ou de sauvage...respectons les..il faut continuer les témoignages d
Les alertes les interventions ne plus dire quelqu un derrière moi le recuperera...il y a toujours une main administrative ou veto qui habite un lieu où proche d ou ils sont a sauver...c est si peu de temps d intervention...un perdu un abandonnd c est un sdf. Alors imaginez sa vie quadrupedes independant d une ame secours pour tenter de retrouver son foyer
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Invité a écrit : 37 min
Cette pauvre chie
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Invité a écrit : 34 min
Cette pauvre chienne n'est pas tombée dans la bonne famille, il faut que des sanctions plus lourdes soient appliquées, un fichier de mauvais maîtres aussi afin de ne plus leur confier des animaux des lois plus sévères et condamnations, j'espère que cette brave fille trouvera la bonne famille définitive qu'elle merite
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