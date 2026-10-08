Après la perte dramatique de ses petits, cette chienne s'est laissée apaiser par la présence d'un nouveau venu (vidéo)

Prénommée Cupcake, la chienne était au plus mal lorsqu’elle a perdu les chiots de sa portée, et Lollipop, une petite chienne entrée dans sa vie, lui a permis d’aller mieux. Une vidéo retraçant les débuts de l’amitié du duo met en avant toute la tendresse qui peut exister entre un animal en détresse et un autre plus jeune prêt à tout pour l’accompagner dans son deuil.

« J’ai adopté un chiot pour elle », explique la propriétaire des 2 chiennes, Maren Peeters. Au quotidien, cette dernière partage l’aventure de sa tribu sur le compte Instagram « @bundleofbullies ». Alors que le moral de Cupcake était évidemment au plus bas, la chienne a retrouvé un nouveau souffle en accueillant Lollipop dans son foyer.

Un deuil long et douloureux

Cupcake a traversé une histoire de vie très difficile. On ne sait que peu de chose sur le deuil auquel elle a dû faire face, mais son état psychologique était en déclin durant de longues semaines après la disparition de ses chiots.

Pour tenter de soutenir la chienne autant que possible, Maren a eu l’idée d’accélérer un projet qu’elle avait eu auparavant : adopter un chiot.

@bundleofbullies / Instagram

Quand la compagnie fait du bien

La propriétaire ne pensait pas que les effets bénéfiques de la présence de Lollipop seraient visibles aussi rapidement. Tout naturellement, raconte Dog Time, la toute jeune chienne est venue se lover contre son aînée, comme si elle avait compris le manque auquel elle était confrontée.

Des « nez assortis »

Il est évident que l’entente s’est très rapidement mise en place entre Cupcake et Lollipop. Les moments passés l’une à côté de l’autre sont rapidement devenus des siestes et l’attachement est devenue une évidence pour l’une comme pour l’autre. Cupcake a pu surmonter le drame en douceur, et Lollipop a directement trouvé ses repères dans le foyer.

Comment aider un chien à surmonter un deuil ?

Que ce soit au moment de la perte d’un être cher, humain ou animal, les chiens peuvent se retrouver dans un état de détresse psychologique. Pour soutenir au mieux votre animal durant cette période :