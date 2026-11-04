Enfermée dans la saleté, ce Chien-Loup a rejoint une famille après plusieurs jours d’isolement

Derrière la porte d'un logement insalubre, un Chien-Loup femelle de 3 ans et demi attendait, enfermé et sans compagnie, que quelqu'un se soucie enfin de lui. L'association Action Protection Animale , qui l'a saisi, a déposé plainte. Retour sur son parcours.

Derrière la porte d'une habitation insalubre, Shiva n'avait personne pour prendre soin d'elle. La jeune chienne y restait enfermée seule au milieu de la saleté.

Son propriétaire l'avait laissée dans cette situation. Combien de temps exactement ? Plusieurs jours, sans plus de précision.

© Action Protection Animale

Le retour du propriétaire et l'intervention de l'association

C'est à son retour au domicile que le propriétaire de l'animal a été interpellé, avant d'être placé en garde à vue. Sans attendre, l'association a recueilli la femelle Chien-Loup et porté plainte. Pour ses équipes, qui comptent là un sauvetage de plus, il s'agit d'une nouvelle victime de la négligence humaine.

L'état de Shiva en disait long : la chienne avait perdu beaucoup de poids, manquait d'eau et n'avait plus guère de forces. Aux yeux d'Action Protection Animale, ces signes suffisaient à comprendre qu'elle n'avait reçu ni assez à manger, ni soins, ni attention.

Comment un animal peut-il être laissé dans un tel état ? Une interrogation qui, hélas, revient une fois de plus et reste sans réponse...

© Action Protection Animale

Une nouvelle vie en famille

La suite de l'histoire est bien plus douce. Shiva a aujourd'hui rejoint une famille, annonce avec joie Action Protection Animale, heureuse de pouvoir terminer ce récit sur une belle note.

Ses sauveteurs se réjouissent de la voir goûter, enfin, à une maison où l'on s'occupe d'elle et où on l'aime : une vie qui, selon eux, aurait dû être la sienne depuis le début.

Action Protection Animale remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui, par leur soutien, lui permettent chaque jour de mener de tels sauvetages.

© Action Protection Animale

L'info Woopets : quels sont les besoins d'un Chien-Loup ?

Héritier d'un instinct puissant, le Chien-Loup ( Tchécoslovaque , de Saarloos ...) a besoin de se dépenser chaque jour, aussi bien physiquement que mentalement. De longues promenades, des activités stimulantes et des séances de jeu sont essentielles à son équilibre.