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Enfermée dans la saleté, ce Chien-Loup a rejoint une famille après plusieurs jours d’isolement


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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Derrière la porte d'un logement insalubre, un Chien-Loup femelle de 3 ans et demi attendait, enfermé et sans compagnie, que quelqu'un se soucie enfin de lui. L'association Action Protection Animale, qui l'a saisi, a déposé plainte. Retour sur son parcours.

Illustration : "Enfermée dans la saleté, ce Chien-Loup a rejoint une famille après plusieurs jours d’isolement"
© Action Protection Animale

Derrière la porte d'une habitation insalubre, Shiva n'avait personne pour prendre soin d'elle. La jeune chienne y restait enfermée seule au milieu de la saleté.

Son propriétaire l'avait laissée dans cette situation. Combien de temps exactement ? Plusieurs jours, sans plus de précision.

© Action Protection Animale

Le retour du propriétaire et l'intervention de l'association

C'est à son retour au domicile que le propriétaire de l'animal a été interpellé, avant d'être placé en garde à vue. Sans attendre, l'association a recueilli la femelle Chien-Loup et porté plainte. Pour ses équipes, qui comptent là un sauvetage de plus, il s'agit d'une nouvelle victime de la négligence humaine.

L'état de Shiva en disait long : la chienne avait perdu beaucoup de poids, manquait d'eau et n'avait plus guère de forces. Aux yeux d'Action Protection Animale, ces signes suffisaient à comprendre qu'elle n'avait reçu ni assez à manger, ni soins, ni attention.

Comment un animal peut-il être laissé dans un tel état ? Une interrogation qui, hélas, revient une fois de plus et reste sans réponse...

© Action Protection Animale

Une nouvelle vie en famille

La suite de l'histoire est bien plus douce. Shiva a aujourd'hui rejoint une famille, annonce avec joie Action Protection Animale, heureuse de pouvoir terminer ce récit sur une belle note.

Ses sauveteurs se réjouissent de la voir goûter, enfin, à une maison où l'on s'occupe d'elle et où on l'aime : une vie qui, selon eux, aurait dû être la sienne depuis le début.

Action Protection Animale remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui, par leur soutien, lui permettent chaque jour de mener de tels sauvetages.

Un chien de type berger au poil mi-long, les oreilles dressées, vu de profil devant un pilier gris et un portail noir
© Action Protection Animale

L'info Woopets : quels sont les besoins d'un Chien-Loup ?

Héritier d'un instinct puissant, le Chien-Loup (Tchécoslovaque, de Saarloos...) a besoin de se dépenser chaque jour, aussi bien physiquement que mentalement. De longues promenades, des activités stimulantes et des séances de jeu sont essentielles à son équilibre.
Mais attention ! Son éducation demande aussi du temps, de la patience et de la cohérence. Très attaché à son groupe social, il a tendance à supporter difficilement la solitude prolongée. Il lui faut un environnement adapté, des repères stables et une présence régulière.
Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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