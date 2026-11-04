Sa chienne disparaît 90 minutes après avoir été adoptée à cause d'une tempête, des inconnus se mobilisent pour la retrouver

Natasha Lapsley n'avait sa nouvelle chienne que depuis une heure et demie quand les vents violents de la tempête Boelo ont ouvert le portail de son jardin à Ramsey, sur l'île de Man. Suzie, de race Cocker Anglais, s'est retrouvée dehors. Il a fallu 4 jours de recherches, menées avec l'association Noodle's Canine Rescue, pour que cette histoire relayée par la BBC trouve son issue.

Natasha Lapsley venait à peine de ramener Suzie à la maison lorsque le vent a poussé le portail. Sa maîtresse l'a suivie pendant plus d'une heure à travers les lotissements de Ramsey, jusqu'à la perdre de vue ; elle a alors contacté Noodle's Canine Rescue (NCR).

Les conditions n'arrangeaient rien : l'île de Man a essuyé des rafales de 113 km/h, avec un pic dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre matin. « J'étais malade d'angoisse à m'inquiéter pour elle », raconte Natasha, pour qui le temps était exécrable alors que sa chienne se trouvait dans un endroit qu'elle ne connaissait même pas. Elle venait tout juste de la ramener chez elle, et toutes sortes de pensées lui ont traversé l'esprit.

© Natasha Lapsley

Affichettes, jumelles thermiques et caméras connectées

Les bénévoles de l'association ont imprimé et distribué des affichettes dans tout le secteur, tandis que des jumelles thermiques et des caméras de faune connectées en 4G servaient à tenter de repérer les déplacements de la fugueuse. Le drone de NCR, en revanche, est resté au sol, la météo interdisant tout survol de la zone où la Cocker avait disparu.

« Vu le tempérament de Suzie et le mauvais temps, nous pensions qu'elle se mettrait à l'abri quelque part », explique l'association, qui n'a pourtant enregistré aucune observation pendant 2 jours. Les recherches se sont poursuivies malgré tout, jour et nuit.

© Noodle's Canine Rescue

Pendant ce temps, le voisinage s'est mobilisé. Des personnes que Natasha ne connaissait même pas lui écrivaient pour lui dire qu'elles promenaient leurs propres chiens dans le quartier afin de guetter Suzie. « C'était merveilleux de savoir que tant de monde veillait sur elle », confie-t-elle.

« Un immense soulagement »

Le dénouement est arrivé le mardi 27 octobre. Une habitante vivant à 2 lotissements de chez Natasha a repéré la chienne dans son jardin et l'a reconnue grâce aux appels publiés sur les réseaux sociaux et aux affichettes des bénévoles, avant de prévenir sa maîtresse.

Au bout du fil, la voisine lui a dit qu'elle pensait avoir sa chienne chez elle, et Natasha espérait simplement qu'il s'agissait bien de Suzie. Cet appel a été « un immense soulagement », résume-t-elle, avant de saluer le travail des bénévoles : « Je ne sais pas comment j'aurais tenu sans Noodle's. Ils ont été formidables. »

Du côté de Noodle's Canine Rescue, l'épisode a mis en lumière les limites de son drone actuel par mauvais temps. L'association collecte actuellement des fonds pour s'équiper d'un modèle plus performant, capable de voler par vents plus forts.