Ce chien gendarme franchit 5 champs et une clôture électrique pour rattraper un voleur de carburant

Après 1,5 kilomètre de course-poursuite à travers champs et malgré une clôture électrifiée, Onyx a finalement retrouvé le suspect caché dans une haie. Le Berger Allemand de la Gendarmerie des Deux-Sèvres a ainsi permis son interpellation, après avoir déjà sauvé une femme disparue quelques années plus tôt.

Tout indiquait qu'il était sur le point de commettre des siphonnages sur des poids lourds en stationnement pour la nuit, mais c'était sans compter la vigilance des gendarmes ni sur la détermination du chien de ces derniers. Onyx, Berger Allemand de l'équipe cynophile de la Gendarmerie des Deux-Sèvres, a permis à ses collègues humains de procéder à l'interpellation d'un individu suspecté de planifier un vol de carburant dans les réservoirs de camions, rapportait L'Auto-Journal .



Gendarmerie des Deux-Sèvres / Facebook

Les faits ont eu lieu le mercredi 30 septembre 2026 peu après minuit. Cette nuit-là, alors que des poids lourds étaient immobilisés sur un parking à proximité de la RN 149, du côté de Châtillon-sur-Thouet (79), des gendarmes du PSIG de Parthenay ont repéré un véhicule suspect.

Des bidons dans le véhicule suspect et le conducteur en fuite

En contrôlant celui-ci, les militaires y ont découvert un grand nombre de bidons, puis l'un des occupants, le conducteur en l'occurrence, a décidé de s'enfuir en courant.



Gendarmerie des Deux-Sèvres / Facebook

Une vingtaine de minutes plus tard, un binôme de l'équipe cynophile est arrivé sur le lieux. Le maître-chien Emmanuel (« Manu ») et son partenaire canin Onyx se sont immédiatement lancés à la poursuite du fuyard.

Rien ne pouvait empêcher le courageux Berger Allemand de retrouver le présumé siphonneur en fuite et de l'appréhender, pas même les 5 champs qu'il a eu à traverser, ni la clôture électrifiée qu'il a franchie, recevant une décharge au passage. « Onyx parvient à débusquer le malfaiteur, tapi dans une haie », peut-on lire dans un post Facebook de la Gendarmerie des Deux-Sèvres.

Le quadrupède aura ainsi parcouru 1,5 kilomètre avant de retrouver la trace du suspect, qui a finalement été interpellé.

Un héros à fourrure qui sauve des vies

En février 2024, ce même Onyx avait fait parler de lui en retrouvant une sexagénaire disparue. Inquiète, la famille de cette dernière avait alerté les secours.

Le chien avait réussi à la localiser dans le cabanon d'un jardin abandonné, dans le Bressuirais. Elle était affaiblie et en état d'hypothermie, mais bien vivante.

L'info Woopets : pourquoi le Berger Allemand est-il particulièrement présent dans les unités cynophiles ?

Le Berger Allemand possède plusieurs qualités particulièrement recherchées chez les chiens de travail : une grande capacité d’apprentissage, une excellente endurance et un odorat performant. Equilibré et polyvalent, il peut être formé à différentes missions, de la recherche de personnes à la détection de substances, tout en restant capable de travailler dans des environnements variés.

Sa capacité à comprendre rapidement les consignes et à coopérer étroitement avec son maître constitue également un atout majeur sur le terrain. Ces aptitudes, associées à sa robustesse et à sa motivation au travail, expliquent pourquoi cette race est depuis longtemps très présente au sein des unités cynophiles des forces de l’ordre et des services de secours.