Placée sous l'aile de la Humane Society de Broward County (États-Unis), Mermaid lève à peine la tête quand les visiteurs passent devant son box. Mais une fois à l'extérieur, son comportement change, comme si elle respirait à nouveau... À 13 ans, cette chienne croisée Springer Spaniel , qui est la doyenne du refuge, espère retrouver le bonheur au sein d'une famille aimante.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok et relayée par le média Parade Pets, la Humane Society de Broward County a raconté l'histoire de la doyenne de son établissement, qui répond au doux nom de Mermaid (« Sirène » en français). « Mermaid, âgée de 13 ans, est la chienne la plus âgée de notre refuge », expliquent les bénévoles, qui ignorent tout de son passé.

En attendant de réaliser son plus grand rêve, celui de trouver un panier retraite dans un foyer aimant, Mermaid a tendance à s'enfermer dans sa coquille. « Dans son box, Mermaid est complètement repliée sur elle-même, levant à peine la tête au passage des visiteurs », confient ses bienfaiteurs. Recroquevillée, abattue, la boule de poils grisonnante peut même hésiter lorsqu'un membre du personnel s'approche d'elle.

@humanebroward 13-year-old Mermaid is our shelter’s oldest dog ??? We don’t know what her life looked like before she came to us, but we know what we want for her now: the happiest, most loving golden years possible ? In her kennel, Mermaid is completely shut down, barely lifting her head when visitors pass by ? But take her outside and a different dog appears. This lovebug comes alive, burrowing into your arms for affection, exploring every interesting scent, and even getting a little pep in her step when she feels playful ? Mermaid arrived missing more than a dozen teeth and desperately needing dental care, which she has received from our clinic team. ???? Now Mermaid’s greatest need is simply a home and a patient family who understands that senior dogs deserve a little extra TLC ? At 13, Mermaid isn’t asking for much, just comfort, patience, and someone to show her that the best part of her life can still be ahead ? Mermaid's friends at J.R. Dunn Jewelers have kindly paid her adoption fee. If you would like to give this precious senior a loving home, please fill out a pre-adoption application online (link is in bio) and come to the shelter to meet her. The shelter is located at 2070 Griffin Road, Fort Lauderdale, FL 33312 and opens daily at 11 a.m. If you have any questions, please call 954-989-3977 ? original sound - Humane Society Broward County





Une chienne complètement différente dès la porte du refuge franchie

Il a pourtant suffi de la faire sortir pour que tout change. Une fois dehors, au grand air, Mermaid a retrouvé goût à la vie, s'est blottie dans les bras réconfortants de sa bienfaitrice pour réclamer des câlins et est partie explorer chaque odeur intéressante. Elle a même ressenti l'envie de jouer ! Selon ses anges gardiens, Mermaid est en fait une véritable boule d'amour.

La pensionnaire à 4 pattes a ainsi 2 visages, celui d'une chienne qui attend, immobile derrière les grilles du refuge, et celle qui ne demande qu'à être cajolée dès que les bras s'ouvrent.

@humanebroward / TikTok (capture d'écran)

Plus d'une douzaine de dents en moins

Malgré ses moments d'excitation à l'extérieur, la chienne séniore ne jouit pas d'une santé parfaite. « Mermaid est arrivée avec plus d'une douzaine de dents manquantes et un besoin urgent de soins dentaires, qu'elle a reçus de notre équipe vétérinaire », précise le refuge.

À 13 ans, Mermaid ne demande pas grand-chose : « Juste du réconfort, de la patience et quelqu'un pour lui montrer que le meilleur est encore à venir. » La jolie boule de poils cherche une famille aimante et consciente que les chiens âgés nécessitent une attention particulière.

En règle générale, ces derniers ne quittent pas le refuge en premier, contrairement à leurs cadets. Comme le souligne Parade Pets, les chiens âgés passent souvent après les chiots, car les adoptants peuvent hésiter face à d'éventuels problèmes de santé et à une espérance de vie plus courte, alors que ces bon vieux compagnons ont encore beaucoup d'amour à donner.

Un coup de pouce pour sa future famille

Un dernier détail pourrait pourtant faciliter les choses ! Comme le révèle la Humane Society de Broward County, les frais d'adoption de Mermaid ont déjà été réglés.

Il ne lui reste plus qu'à poser les pattes dans un petit nid douillet, où la doyenne du refuge pourra enfin couler la retraite heureuse qu'elle mérite !

