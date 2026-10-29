14 chatons abandonnés dans un cabas en plastique trouvent refuge chez un éboueur et sa famille

Le samedi 25 avril 2026, vers 6h30, Carl et David, 2 agents de nettoyage des rues du Warwickshire, en Angleterre, travaillaient dans une zone de loisirs de Royal Meadow Drive lorsqu’un sac de courses abandonné a retenu leur attention. À l’intérieur se trouvaient 14 chatons qui avaient besoin d'aide.

Comme le rapporte People, les 2 employés nettoyaient la zone de loisirs de Royal Meadow Drive quand ils ont découvert un cabas en plastique renfermant 14 petits félins, tous bien vivants.

Comprenant que ces chatons abandonnés avaient besoin d'aide sans attendre, les 2 hommes n'ont pas hésité et s'en sont occupés sur-le-champ. Comme l'a souligné le conseil municipal, ils « ont agi rapidement pour s'assurer que les animaux reçoivent des soins immédiats ».

Un détour par la maison de Carl avant la clinique vétérinaire

Avant de bénéficier d'une visite de contrôle chez le vétérinaire, les chatons ont d’abord été conduits au domicile de Carl, où l’agent et sa famille ont veillé sur eux. Ils ont ensuite été emmenés en toute sécurité à la clinique pour y être examinés.

Sur place, le personnel soignant a confirmé que les petits avaient besoin de soins spécialisés, à savoir une couveuse et une alimentation spécifique. Les chatons ont été placés au chaud, nourris et surveillés.

Le conseil municipal n'a pas manqué de saluer les 2 agents pour « leur réactivité, leur professionnalisme et leur compassion ». Il a également remercié Carl et ses proches pour l'aide apportée aux chatons avant leur prise en charge vétérinaire.

« Nous savons que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles »

10 jours après la découverte, la collectivité a repris la parole sur Facebook. « Nous savons que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles des chatons sauvés samedi 25 avril par nos formidables agents de nettoyage des rues, David et Carl, alors qu’ils effectuaient leurs tâches quotidiennes », écrivait-elle, avant de livrer un bilan en demi-teinte.

Les 10 chatons les plus âgés se portaient bien, choyés par les vétérinaires et par leur famille d'accueil. Les 4 plus jeunes n'ont hélas pas survécu.

Pour les survivants, la suite se dessine déjà, puisque tous ont été réservés en vue d'une adoption dès qu'ils seront complètement remis sur pattes. Qui aurait parié sur une telle issue en apercevant ce sac abandonné au petit matin ?

Dans ce même message, le conseil a de nouveau félicité David et Carl « pour leur compassion et leur réactivité, s’étant interposés sans hésiter pour apporter leur aide au moment où cela était le plus nécessaire ».

Pour ces éboueurs vigilants, une tournée ordinaire s'est transformée en sauvetage d'une dizaine de chatons, dont la plupart vont pouvoir vivre la vie qu'ils méritent !