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« C'est la double peine pour ce pauvre petit » : rescapé de justesse d'un sac en plein soleil, ce chiot mène un nouveau combat

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Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
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Alors qu'elle faisait ses courses en Tunisie, une femme a entendu un petit cri étouffé. En cherchant d'où venait ce bruit, elle est tombée sur un sac posé en plein soleil, qu'elle a ouvert aussitôt. Ce qu'elle y a trouvé a lancé une course contre la montre, comme nous le confie l'association L'Homme et son Chien.

Illustration : "« C'est la double peine pour ce pauvre petit » : rescapé de justesse d'un sac en plein soleil, ce chiot mène un nouveau combat"
© L'Homme et son Chien

Cette histoire, relayée sur la page Facebook de L'Homme et son Chien, commence par ce bruit à peine audible. Présentée comme une amie de l'association, Nozha n'a pas hésité un seul instant avant de défaire le sac. Autour d'elle, des femmes s'agitaient, et la personne que l'association désigne comme l'auteur de cet acte l'aurait même menacée d'un couteau.

Mais rien ne l'a arrêtée. À l'intérieur se trouvaient 4 chiots dont la vie ne tenait plus qu'à un fil.

Une perfusion pour la petite femelle

Après leur sauvetage, les bénévoles ont tenté de faire boire les petits (nommés Marius, Marlow, Maverick, Myrtille) et les ont éventés. Mais cela ne pouvait suffire, surtout pour la seule femelle de la portée. Elle agonisait, était en hypothermie (c'est-à-dire avec une température du corps bien trop basse), et son organisme était tout près de lâcher. Direction la clinique vétérinaire, en urgence, avec l'espoir formulé par l'association de les ramener à la vie.

Sur place, la perfusion a été posée à la petite chienne. Ses yeux ont fini par s'ouvrir, tout doucement. L'association décrit alors la vétérinaire penchée sur elle, lui prodiguant de petites caresses et de douces paroles, tandis qu'un fin tuyau la maintenait en vie. Pour ses sauveteurs, elle venait de basculer dans un autre monde, celui de la bienveillance et de l'amour.

La bonne nouvelle ? L'association annonce que les 4 chiots vont s'en sortir, l'inquiétude laissant place au bonheur de les avoir secourus.

3 chiots
© L'Homme et son Chien

Double pleine pour Marius

Toutefois, l'un des rescapés, Marius, est atteint de l'adénovirus CAV-1, qui est très contagieux.
« Son état général est bon, mais son œil droit a un œdème et un ulcère cornéen provoquant une couleur bleutée de l'œil, explique l'Homme et son Chien à la rédaction de Woopets, heureusement, il n'a pas tout le tableau clinique de cette maladie aussi appelée hépatite de Rubarth (le foie et les reins peuvent être touchés, mais ce n'est pas le cas de Marius, il y a différentes souches du virus). »
« C'est la double peine pour ce pauvre petit, qui a 3 mois aujourd'hui, il est sous traitement et totalement isolé de ses frères et de sa sœur », ajoute-t-elle.

Les chiots peuvent être adoptés en France

Les chiots doivent rester en Tunisie pendant 5 à 6 mois, protocole sanitaire oblige, avant de pouvoir prendre leur envol vers la France. D'ici là, ils seront soignés, identifiés, vaccinés et stérilisés, soit autant d'étapes qui ont un coût élevé.

Pour financer les soins vétérinaires, la nourriture spécialisée et la pension des 4 rescapés, L'Homme et son Chien lance un appel aux dons. « Rien ne vaut une vie », rappelle-t-elle en guise de conclusion.

4 chiots
© L'Homme et son Chien

Pour obtenir de plus amples informations sur les chiots, merci de contacter directement l'association L'Homme et son Chien : [email protected]

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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