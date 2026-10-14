« C'est la double peine pour ce pauvre petit » : rescapé de justesse d'un sac en plein soleil, ce chiot mène un nouveau combat
Alors qu'elle faisait ses courses en Tunisie, une femme a entendu un petit cri étouffé. En cherchant d'où venait ce bruit, elle est tombée sur un sac posé en plein soleil, qu'elle a ouvert aussitôt. Ce qu'elle y a trouvé a lancé une course contre la montre, comme nous le confie l'association L'Homme et son Chien.
Cette histoire, relayée sur la page Facebook de L'Homme et son Chien, commence par ce bruit à peine audible. Présentée comme une amie de l'association, Nozha n'a pas hésité un seul instant avant de défaire le sac. Autour d'elle, des femmes s'agitaient, et la personne que l'association désigne comme l'auteur de cet acte l'aurait même menacée d'un couteau.
Mais rien ne l'a arrêtée. À l'intérieur se trouvaient 4 chiots dont la vie ne tenait plus qu'à un fil.
Une perfusion pour la petite femelle
Après leur sauvetage, les bénévoles ont tenté de faire boire les petits (nommés Marius, Marlow, Maverick, Myrtille) et les ont éventés. Mais cela ne pouvait suffire, surtout pour la seule femelle de la portée. Elle agonisait, était en hypothermie (c'est-à-dire avec une température du corps bien trop basse), et son organisme était tout près de lâcher. Direction la clinique vétérinaire, en urgence, avec l'espoir formulé par l'association de les ramener à la vie.
Sur place, la perfusion a été posée à la petite chienne. Ses yeux ont fini par s'ouvrir, tout doucement. L'association décrit alors la vétérinaire penchée sur elle, lui prodiguant de petites caresses et de douces paroles, tandis qu'un fin tuyau la maintenait en vie. Pour ses sauveteurs, elle venait de basculer dans un autre monde, celui de la bienveillance et de l'amour.
La bonne nouvelle ? L'association annonce que les 4 chiots vont s'en sortir, l'inquiétude laissant place au bonheur de les avoir secourus.
Double pleine pour Marius
Les chiots peuvent être adoptés en France
Les chiots doivent rester en Tunisie pendant 5 à 6 mois, protocole sanitaire oblige, avant de pouvoir prendre leur envol vers la France. D'ici là, ils seront soignés, identifiés, vaccinés et stérilisés, soit autant d'étapes qui ont un coût élevé.
Pour financer les soins vétérinaires, la nourriture spécialisée et la pension des 4 rescapés, L'Homme et son Chien lance un appel aux dons. « Rien ne vaut une vie », rappelle-t-elle en guise de conclusion.
Pour obtenir de plus amples informations sur les chiots, merci de contacter directement l'association L'Homme et son Chien : [email protected]
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
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