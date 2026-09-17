Ce chien s’invite dans le bain de sa maîtresse, puis recommence après avoir été repoussé (vidéo)

Bauer n’a décidément aucune limite lorsqu’il s’agit de se rapprocher de l’eau. Alors que sa maîtresse espérait profiter calmement de son bain, ce Golden Retriever a trouvé le moyen de s’inviter dans la baignoire… Et n’a pas hésité à recommencer après avoir été repoussé. Une scène aussi inattendue qu’hilarante, qui montre jusqu’où ce chien est prêt à aller pour satisfaire son irrésistible envie de barboter.

C'est bien connu, les Golden Retrievers - la plupart en tout cas - adorent l'eau. De la mer à la piscine, en passant par les rivières et les bassines, tout ce qui en contient est une invitation à plonger et à barboter à leurs yeux. Bauer ne se démarque clairement pas des représentants de sa race dans ce domaine. On peut même dire qu'il les surpasse, puisqu'il ne résiste même pas à l'appel d'une simple baignoire, au grand dam de sa maîtresse.

Bauer fait partie de la famille Moriarty, qui compte 4 autres chiens, dont un autre Golden Retriever appelé Maverick, et 3 chats. Leur quotidien est suivi par 5,1 millions de followers sur le compte TikTok « @imbluethesiberiann ».



@imbluethesiberiann / TikTok

Récemment, la propriétaire de Bauer s'est coulé un bain et espérait en profiter tranquillement. C'était sans compter l'irrésistible envie du chien de la rejoindre dans la baignoire. Ce qui a donné lieu à une scène rocambolesque.

Son humaine a eu la bonne idée de filmer ce moment particulièrement drôle, montrant à quel point le Golden Retriever peut se montrer déterminé, voire obstiné quand il a un objectif en tête.

Bauer désobéit à 2 reprises

Voici la vidéo, partagée le 7 septembre 2026 sur TikTok, où elle a généré 4,1 millions de vues, et relayée par PetHelpful :

On y voit donc Bauer et Maverick entrer dans la salle de bain pendant que leur propriétaire est dans la baignoire. Si Maverick se contente de se tenir au bord de celle-ci, Bauer, lui, décide de grimper sur la paroi pour se glisser dans l'eau. Sa maîtresse, qui a eu beau essayer de l'en empêcher, n'en croit pas ses yeux. Elle est d'autant plus incrédule que le chien récidive.

Décidément, rien ne peut se mettre entre lui et son amour de l'eau.