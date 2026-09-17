Attachée devant un supermarché par sa propriétaire, une chienne d’un an vit son 3e abandon

Laya a connu 3 propriétaires en l’espace d’1 an, et a été abandonnée autant de fois, creusant chez elle un profond sentiment d’abandon. Soutenue par une association de protection animale, la chienne est en chemin vers la guérison, même si les blessures sont nombreuses et que la révolte est grande à l’égard de ces personnes qui ont nié sa dignité.

La colère d’Action Protection Animale est grande, et évidemment compréhensible. La chienne Laya vient de fêter son premier anniversaire, et celui-ci s’accompagne d’une bien triste nouvelle, son troisième abandon.

3 cauchemars successifs

La première fois, la chienne a été retrouvée, attachée à une grille. Les signaux étaient clairs, Laya avait été abandonnée, et ne pouvait compter que sur elle-même avant qu’une association intervienne pour l’aider.

Un peu plus tard, la présence de la chienne, une fois de plus seule, a été repérée sur la voie publique. Amenée à la fourrière, une personne est venue la récupérer.

La troisième fois s’est déroulée sur le parking d’un supermarché de Clichy-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Abandonnée, Laya a été laissée par sa maîtresse au niveau d’un banc proche du bâtiment.

Une blessure profonde

On sait le poids d’un abandon sur le parcours d’un chien et la gravité du traumatisme qui s’installe. Dans le cas de Laya, la même situation traumatisante s’est reproduite encore et encore, et la confiance de la chienne a bien évidemment été mise à mal.

Malgré toutes ces épreuves, c’est avec le sourire que la Laya a accueilli ses sauveteurs. Ces derniers défendent sa cause avec ardeur, espérant que justice soit faite et que la chienne puisse enfin se reconstruire.

« Laya n’est pas un objet »

Adoptée puis abandonnée à 3 reprises, la chienne a connu des regains d’espoir et des abandons survenus dans la foulée. Une plainte a été déposée et la situation de Laya a été rendue publique, afin de sensibiliser le plus grand nombre.

L’abandon d’un animal est strictement interdit par la loi, et pénalisé par l’article 521-1 du Code pénal. La peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amendes auxquels peuvent s’ajouter des caractères aggravants, également pris en compte.

Redonner confiance à un chien abandonné, 3 conseils