Poitiers (86) : des associations s'attendent à sortir 15 chats abandonnés en en retrouvent 50 dans un appartement

Une intervention annoncée pour une quinzaine de chats a pris une tout autre ampleur dans un appartement des Couronneries, à Poitiers (Vienne), rapportait BFM d'après La Nouvelle République . Les associations ont dû organiser la prise en charge des animaux en plusieurs temps.

En arrivant sur place, les bénévoles des Chats de la Rue et des autres structures locales de protection animale pensaient avoir affaire à une quinzaine de félins. Le décompte a grimpé à 50 dans ce logement des Couronneries, où les équipes de la Sacpa, de la SPA de Poitiers et des Chats de la Rue étaient intervenues ensemble. Ni eau ni nourriture à disposition, pas de bac à litière non plus : le sol entier était recouvert d'excréments.

Âgés de 4 mois pour les plus jeunes à 2 ans pour les plus vieux, ces félins vivaient seuls depuis plusieurs semaines : leur maîtresse, qui risquait d'être expulsée de son logement, les y avait laissés derrière elle.

« Leurs conditions de vie étaient particulièrement préoccupantes. Beaucoup étaient affaiblis, apeurés et certains très maigres et déshydratés », a expliqué Valérie Toulisse, présidente des Chats de la Rue.

D'après la responsable associative, une voisine passait régulièrement nourrir les animaux. Le dimanche 25 octobre, la Société protectrice des animaux a de son côté publié un message sur ses réseaux sociaux. Elle y décrivait des chats privés de tout, à boire comme à manger, dans un intérieur à l'état sanitaire catastrophique, et notait que plusieurs d'entre eux manquaient de forces, avaient perdu beaucoup de poids et souffraient du manque d'eau.

Des prises en charge par étapes

Avec les moyens dont elles disposaient, les équipes ont commencé par sortir 15 chats sur les 50 de l'appartement des Couronneries. La SPA de Poitiers en a récupéré 12, tandis que les 3 autres ont été confiés aux Chats de la Rue.

Une nouvelle intervention a ensuite été programmée le lundi 26 octobre afin de récupérer les félins encore présents dans le logement. Sollicitée ce jour-là, la SPA de Poitiers a confirmé avoir recueilli 6 chats de plus.

Un possible cas de syndrome de Noé

Sur l'origine d'un tel nombre d'animaux chez une seule personne, Valérie Toulisse avance une piste, qu'elle présente comme une hypothèse de son association, et mentionne aussi que des propriétaires faisaient part, depuis un certain temps, de la disparition de leurs compagnons.