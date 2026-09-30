Ce chien d’un an avait une patte cassée en fourrière et cherche une famille après son opération

Originaire d’Espagne, Ciclón a été récupéré par la fourrière municipale. Ce jeune croisé Galgo souffrait d’une patte cassée, qui nécessitait une opération. Grâce à l’intervention de l’association Galgos Angel, ce jeune chien d’un an a pu être soigné et vit désormais dans une maison avec d’autres congénères en attendant une demande d’adoption. Joyeux et attachant, ce formidable compagnon de vie adoptable en France sera le petit rayon de soleil de sa future famille !

« Malgré son jeune âge, Ciclón a déjà traversé une épreuve importante, mais il a aujourd’hui retrouvé toute sa joie de vivre », écrit l’association Galgos Angel sur Animaux.fr, la plateforme dédiée à l’adoption responsable.

Pris en charge par une fourrière espagnole, le Lévrier à la robe noire traînait une patte cassée comme une lourde chaîne. « Dès que nous avons été prévenus de son état, nous l’avons emmené rapidement chez le vétérinaire, précisent ses bienfaiteurs, son intervention était urgente, mais heureusement, l’opération s’est bien déroulée. Ciclón a pu être soigné et récupérer progressivement l’usage de sa patte. »

À l’heure actuelle, l’adorable croisé Galgo « vit dans une maison avec plusieurs autres chiens et profite enfin d’un environnement sécurisant ». Proposé à l’adoption, il espère trouver le foyer de ses rêves et connaître le grand amour !

Ciclón Âge : 1 an et 4 mois Localisation : Espagne Espagne Association : GALGOS ANGEL Rencontrer Ciclón

« Une famille prête à poursuivre son éducation avec douceur et constance »

Ciclón, qui pèse environ 19 kg et mesure 58 cm au garrot, est en quête d’une famille aimante capable de lui offrir une vie stable et de l’aider à progresser à son rythme. D’après ses anges gardiens, il aime les promenades, les moments de jeu et les activités qu’il peut partager avec les humains.

© Galgos Angel / Animaux.fr

« Comme il est encore jeune, il aura également besoin d’une famille prête à poursuivre son éducation avec douceur et constance, souligne l’association, une famille avec des enfants et éventuellement d’autres chiens pourra parfaitement lui convenir. Sa sociabilité avec les chiens et les chats est un véritable atout pour son futur. »

Joyeux, affectueux et attachant, Ciclón est un formidable compagnon de vie. Sa présence est particulièrement agréable !

© Galgos Angel / Animaux.fr

Un chien courageux, avec une magnifique joie de vivre

« Ciclón aurait pu garder de cette mauvaise rencontre avec la rue et cette grave blessure des traces bien plus importantes. Pourtant, il a traversé son opération avec courage et a retrouvé toute sa joie de vivre », poursuit Galgos Angel.

Pour être pleinement heureux, il ne lui manque plus qu’une famille définitive pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Bien qu’il soit actuellement en Espagne, Ciclón sera rapatrié en France par l’association dans le cadre de son adoption. Il sera placé stérilisé, vacciné, identifié et déparasité.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos Angel sur l’annonce Animaux.fr de Ciclón.