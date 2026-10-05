Après la découverte de 2 chiens attachés en forêt, une association de Rouen lance un appel pour identifier leurs maîtres

Retrouvés très affaiblis après avoir été laissés attachés dans une forêt, 2 chiens sont désormais pris en charge par la SNPA de Rouen, qui met tout en œuvre pour les remettre sur pattes. L’association espère également recueillir des témoignages permettant d’identifier leur propriétaire et de faire sanctionner l’abandon dont ils ont été victimes.

Ayant manifestement souffert de la négligence depuis un certain temps, comme en atteste leur état de maigreur notamment, les 2 chiens découverts dans les bois et pris en charge par la SNPA (Société Normande de Protection aux Animaux) de Rouen (76) reçoivent désormais tout le soin et toute l'attention dont ils ont besoin pour s'en remettre. L'association espère récolter suffisamment d'informations pour retrouver la trace de leur propriétaire et faire en sorte que l'auteur de cet abandon en réponde face à la justice.



SNPA Rouen / Facebook

« Attacher des chiens en forêt n'est plus de l'irresponsabilité mais de la cruauté »

Les 2 canidés ont été trouvés « attachés en forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray/Petit-Couronne » l'après-midi du samedi 3 octobre, peut-on lire dans un post Facebook de l'association relayé par Paris-Normandie .

Il s'agit d'une femelle portant un collier rouge et d'un mâle sans collier. Ils n'avaient quasiment plus que la peau sur les os, et aucun d'eux n'était identifié.



SNPA Rouen / Facebook

« Attacher des chiens en forêt n'est plus de l'irresponsabilité mais de la cruauté », dénonce la SNPA de Rouen dans sa publication comprenant plusieurs photos. Ces dernières permettent de voir à quel point ils étaient maigres, mais aussi qu'ils sont désormais entre de bonnes mains. Placés en boxes, ils sont nourris, réhydratés et soignés en attendant d'en savoir plus sur ce qui les a conduits vers cette situation.



SNPA Rouen / Facebook

Appel à témoins et rappel des sanctions

Dans sa publication, la Société Normande de Protection aux Animaux a lancé un appel à témoin dans le but d'identifier les maîtres de ces chiens : « Si vous avez des informations les concernant à nous porter à notre connaissance, vous pouvez venir vers nous soit par mail ([email protected]) ou en messenger via notre page ».

Elle a rappelé, au passage, que le fait d'abandonner ainsi son animal est puni par la loi. C'est, au regard de l'article 521-1 du Code pénal, un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Si l'abandon est commis sciemment dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal, la peine est portée à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Et en cas de décès de l'animal, la sanction peut être de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.