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Priscilla Presley adopte un chien de 10 ans qui ne connaissait que l'errance et la faim


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Illustration : "Priscilla Presley adopte un chien de 10 ans qui ne connaissait que l'errance et la faim"
© Priscilla Presley / Instagram

À 81 ans, Priscilla Presley a accueilli chez elle Toby, un chien de 10 ans qui, selon elle, vivait affamé dans la rue avant qu'une connaissance ne lui en parle. L'ex-épouse d'Elvis Presley l'a présenté à ses abonnés le mardi 13 octobre, dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par People.com.

Assise face à la caméra, Toby installé sur ses genoux, Priscilla Presley a ouvert la vidéo en lui frottant les oreilles. « Voici Toby. C'est un chien sauvé [de l'errance]. » La femme d'affaires a ensuite raconté comment ce petit chien blanc au poil duveteux était entré dans sa vie : il vivait dans la rue lorsqu'une personne de son entourage, qui la sait amoureuse des animaux et des chiens en particulier, lui a parlé de lui.

Toby dans les bras de son adoptante, Priscilla Presley
© Priscilla Presley / Instagram

Avant de rejoindre le foyer de l'ex-épouse d'Elvis Presley, autrice de l'autobiographie « Elvis and Me », le quadrupède avait faim et personne ne s'occupait de lui, toujours d'après ses mots.

« Il n'était pas comme ça »

« Tel que vous le voyez maintenant, il n'était pas comme ça. », a-t-elle déclaré au sujet du chien installé sur ses genoux. Défenseuse de longue date de la cause animale, elle juge son adaptation d'autant plus notable que Toby est déjà un chien sénior, mal soigné avant son arrivée.

« Il s'est adapté. C'est un bijou. Il a été si sage », a-t-elle confié à ses abonnés, avant de décrire un toutou affectueux, très attentif, au sein d'une famille qui se montre extrêmement compréhensive et patiente à son égard. « Il est très affectueux et il écoute, et nous avons beaucoup de patience. »

Boz, sénior et rescapé lui aussi, a désormais un ami à la maison

Toby n'est d'ailleurs pas le seul rescapé du foyer : Priscilla Presley est aussi la maîtresse de Boz, un autre chien de sauvetage âgé de 15 ans, et les 2 congénères s'entendent bien, assure-t-elle.

Le nouveau venu dort désormais avec sa maîtresse, qui a glissé à ses abonnés que tout le monde l'aime.

Voici la vidéo postée par Priscilla Presley sur Instagram :

www.instagram.com/reel/DecGMkDt321/
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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