Après des mois de soins, ce chien à la peau enflammée, aux griffes trop longues et au pelage sale ressemble enfin à un Husky

En mai, le Montgomery County Animal Shelter (États-Unis) a accueilli un Husky extrêmement négligé, qui répond au nom de Shiloh. Le pauvre animal traînait un corps maigre, recouvert d’un pelage sale et emmêlé. La peau était dégarnie et enflammée à plusieurs endroits, notamment au niveau des pattes. Il souffrait également d’une otite et arborait des griffes trop longues. Grâce aux soins qu’il a reçus, le chien a repris du poil de la bête et effectué une magnifique transformation.

Certains animaux poussent les portes des refuges dans des états catastrophiques, qu’on a du mal à imaginer. Shiloh, un Husky, a été sauvé par le Montgomery County Animal Shelter en mai dernier « d’une situation dangereuse ».

Comme le rapporte The Dodo, ses pattes, sa queue et sa face présentaient une peau enflammée. Le reste de son pelage, qui recouvrait son dos et le haut de sa tête, était emmêlé et sale. « Il était gravement sous-alimenté, avait les griffes trop longues, des otites et avait perdu la majeure partie de ses poils », explique l’organisation de protection animale, qui a promis de tout faire pour l’aider.

© Montgomery County Animal Shelter

« Je suis persuadée qu’il sait que nous essayons de l’aider »

Enfin entre de bonnes mains, Shiloh a eu droit à de bons bains, des traitements spécifiques et un régime alimentaire adapté pour qu’il puisse reprendre du poids de manière progressive. Après 2 semaines au refuge, il a été placé en famille d’accueil chez Stacey Pougatcheva, qui a continué à lui prodiguer les soins.

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« Je suis persuadée qu'il sait que nous essayons de l'aider, confie-t-elle, il pose sa tête sur mes genoux ou se blottit contre moi pour des câlins, et ça me fait fondre le cœur à chaque fois. »

« Les bains ne sont vraiment pas sa tasse de thé — il tremble comme une feuille — mais même dans ces moments-là, il se blottit contre moi comme pour dire : “Je n’aime pas ça, mais je te fais confiance”, ajoute la bénévole, c’est incroyablement mignon. »

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Un chien qui profite de son petit confort à l’intérieur

Au bout de quelques semaines, Shiloh (âgé d’environ 9 ans) a repris du poids et un fin duvet a commencé à recouvrir ses pattes autrefois nues. Personne ne connaît son passé, mais Stacey pense qu’il a passé une grande partie de sa vie à l’extérieur.

« Il était manifestement habitué à vivre dehors, car lorsqu'il était dans mon jardin, il se faisait un petit nid et s'endormait dans les buissons, indique-t-elle, mais maintenant, il sait qu'il vit à l'intérieur et il vient directement à la porte au lieu de se cacher. »

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Shiloh est proposé à l’adoption

3 mois après son sauvetage, le Husky a effectué une belle métamorphose. Il est plus beau que jamais ! Il a retrouvé son manteau de fourrure et son poids de santé, mais aussi goût à la vie. Désormais, Shiloh s’intéresse même aux jouets !

« Shiloh a fait d'énormes progrès, et même si certaines séquelles physiques de son passé persisteront, il se sent nettement mieux, conclut l’association, il a maintenant besoin d'un foyer où il pourra passer ses vieux jours en sécurité, choyé et aimé. »

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