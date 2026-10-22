« Il est extraordinaire », après une promesse faite sur un lit d’hôpital, ce Breton remporte le championnat de sauvetage à l’eau avec son chien

Le dimanche 20 septembre, sur la plage de Bréhec à Plouézec (Côtes-d'Armor), Jérôme Prévot et Robin, son Golden Retriever de 6 ans, ont été sacrés champions de France de sauvetage à l'eau. L'histoire de ce titre a pourtant commencé en 2024 sur un lit d'hôpital, comme le raconte actu.fr .

Ce jour-là, le sable de Bréhec, dans les Côtes-d'Armor, s'est mué en « arène de l'élite nationale des chiens d'eau », selon les mots de Jean-Pierre Hallot, président du club local des Chiens d'Eau du Goëlo.

Tout au long de la journée, 15 duos venus de toute la France et même de Belgique se sont succédé dans les épreuves : obéissance au sol puis en mer, rapports de noyé, remorquages de bateaux, apports de matériel de secours.

« C’est un travail ‘main dans la patte’ qui a été jugé sur la précision et l’endurance », résume le président, qui voit dans ces compagnons à 4 pattes de véritables athlètes de haut niveau, tant le sauvetage nautique réclame du courage, de la puissance physique et une symbiose totale avec le maître.

À la remise des prix, c'est un binôme de Plouézec qui a été couronné : Jérôme Prévot et son Golden Retriever Robin, 6 ans, déjà titrés l'année précédente en eau douce, ont décroché le titre de champions de France 2026, en mer cette fois. Le maître a réagi à ce nouveau sacre :

« On est fiers de gagner chez soi, on a été sérieux ce qui est toujours le cas pour Robin qu’il faut surtout laisser travailler, lui faire confiance. Le plus dur pour moi c’est de le laisser faire, il est extraordinaire »

Une maladie rare, en 2024

Pour mesurer ce que ce sacre représente, il faut revenir en 2024. Cette année-là, Jérôme a été touché par le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare qui s'attaque aux nerfs et peut entraîner une paralysie, la perte des réflexes, voire des difficultés à respirer. Il faut alors être hospitalisé, parfois en soins intensifs, puis se rééduquer pour retrouver toute sa force.

« J’étais allongé sur le lit d’hôpital, complètement impotent. On s’est bagarré avec les soignants et on a fini par remettre le bonhomme debout »

Durant ces 2 mois et demi passés à l'hôpital, un rendez-vous revenait régulièrement : sa famille amenait Robin sur le parking de l'établissement, et le toutou retrouvait son maître le temps d'une visite. « Quand on aime les animaux, sentir l’odeur de son chien, c’est formidable ! », confie encore Jérôme, ému par ces souvenirs.

La promesse d'un ami, puis 2 sacres

C'est aussi pendant cette hospitalisation que Jean-Pierre Hallot, président de l'association mais surtout ami du malade, lui a fait une promesse, connaissant sa passion pour les chiens : organiser à Bréhec les futurs championnats de France de chiens de sauvetage à l'eau.

Après 3 mois de rééducation, Jérôme a retrouvé peu à peu le chemin des entraînements avec Robin, son fidèle compagnon.

© Sylvie Van Uytfanck / La Presse d’Armor





Ensemble, ils ont persévéré jusqu’à remporter le championnat 2025 en eau douce, avant de décrocher un nouveau titre en 2026, à Bréhec, chez eux. Une belle victoire qui vient couronner leur complicité et une promesse enfin tenue !