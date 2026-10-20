Un petit garçon choisit son chien plutôt qu’une peluche, puis lui raconte sa journée pendant 10 minutes (vidéo)

Au moment du coucher, un petit garçon s'est vu poser la question que tous les parents connaissent : quelle peluche veux-tu emmener au lit ? Plutôt que de fouiller dans son panier de jouets, il a réclamé quelqu'un de très spécial...

Cette scène, relayée par Parade Pets, commence de la façon la plus ordinaire. Bien des tout-petits changent de compagnon de nuit au gré de leurs envies : un ours un soir, un lapin aux longues oreilles le lendemain, ou le même dinosaure un peu défraîchi pendant 3 semaines d'affilée. Celui-ci, en revanche, a fait son choix... mais pas dans son coffre à jouets.

© @beaunosebones / TikTok (capture d'écran)

Le meilleur compagnon de nuit

Lorsque sa mère lui a demandé avec quelle peluche il voulait dormir, le petit garçon n'a pas tendu la main vers ses jouets. Sans la moindre hésitation, il a répondu d'un nom : Beau Beau. Autrement dit le Golden Retriever de la famille, qui, visiblement, ne voyait aucun inconvénient à jouer les doudous.

L'enfant a grimpé dans son lit avec son chien, et tous 2 se sont installés dans leur petit nid douillet. Un simple câlin avant d'éteindre la lumière ? Pas seulement.

Une fois bien calés, le jeune garçon a passé 10 minutes à raconter sa journée à son meilleur ami canin. Le toutou semblait écouter tout ce que l'enfant avait à lui dire. Un tête-à-tête entre un chien et son petit humain qui a séduit de nombreux internautes !

Une routine qui fait fondre le coeur

Les commentaires n'ont pas tardé à affluer sous cette vidéo attendrissante, qui a été vue 1,6 million de fois sur TikTok. Pour l'un d'eux, Beau Beau adhère à 100 % à cet arrangement, tandis qu'un autre a confié, du haut de ses 37 ans, suivre « exactement la même routine que ce petit bonhomme ».

D'autres ont partagé leurs propres souvenirs, parfois teintés de nostalgie. Une personne a ainsi raconté que sa famille avait perdu son « doudou » 3 mois plus tôt, et que son enfant serrait désormais contre lui le pyjama que le chien portait autrefois.

Beau et ce petit garçon ont déjà noué un lien très fort, qui continuera de se renforcer au fil des années. Dans la section dédiée aux commentaires, un internaute a brillamment fait remarquer que « les âmes sœurs peuvent aussi être des chiens ». Ce duo a encore de nombreuses nuits à partager, mais aussi des myriades de câlins, de jeux et d'aventures en tout genre !







