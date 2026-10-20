« Je n'avais jamais vu un accident pareil » : sa voiture détruite sur des travaux, elle cherche désespérément son chien

Après avoir disparu dans la confusion qui a suivi un violent accident de la route, Mikey, un Berger Allemand, a finalement été retrouvé indemne 2 jours plus tard. Une heureuse nouvelle pour sa maîtresse, hospitalisée après le choc, qui peut désormais se concentrer sur son rétablissement.

Mikey, un Berger Allemand s'étant volatilisé après un terrible accident ayant nécessité l'hospitalisation de sa maîtresse, a été retrouvé sain et sauf le surlendemain, rapportait WAVY.com le jeudi 1er octobre.

Le lundi 28 septembre, vers 17h30 locales, Joyce Hackenber était au volant de sa voiture, accompagnée de ses 2 Bergers Allemands, une femelle appelée Vooka et un mâle nommé Mikey, quand un énorme élément de construction s'est écrasé sur le véhicule.



Sasha Jones / Facebook

Cela s'est produit sur une zone de travaux au niveau d'Elbow Road à Virginia Beach, en Virginie (Etats-Unis). Il s'agissait vraisemblablement d'un conduit sur le point d'être enterré ou, à l'inverse, qui venait d'être déterré à l'aide d'une grue. L'issue aurait pu être dramatique pour les 3 occupants du véhicule.

« C'était terrifiant. Je n’avais jamais vu un accident pareil »

Par chance, ils ont tous survécu. Joyce Hackenberg a été transportée à l'hôpital. Vodka a été emmenée au urgences vétérinaires pour des blessures à la tête et aux pattes dont elle devrait se remettre. Quant à Mikey, il a pris la fuite au moment où un bon samaritain a ouvert la portière pour tenter de les secourir. Dès lors, le quadrupède était introuvable.

« Cela aurait pu être bien pire, a déclaré Sasha Jones, une amie de Joyce Hackenberg. Il y avait une pelleteuse qui, je pense, a contribué à amortir le choc. Le poteau l’a d’abord heurtée, et si la pelleteuse n’avait pas été là, le véhicule aurait subi l’impact de plein fouet. »

Elle a ajouté que la conductrice avait réussi à lui envoyer un message lui demandant de l'aide. « Je voulais simplement arriver jusqu’à elle, pour l’aider de quelque manière que ce soit. C’était terrifiant. Je n’avais jamais vu un accident pareil », a confié Sasha Jones.

Retrouvé par un voisin promenant son chien

Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver Mikey. « C’est un chien très sociable. Il est très affectueux. C’est vraiment un gros bébé, au fond », disait de lui l'amie de sa maîtresse.

« Ces chiens sont tout pour elle, a-t-elle poursuivi. Alors nous faisons tout notre possible pour le retrouver afin qu’elle puisse se concentrer sur son rétablissement, parce qu’elle ne pourra pas se reposer tant que nous ne l’aurons pas retrouvé ».

Ces efforts ont fini par payer. D'après la page Facebook de WTKR News 3, en effet, Mikey a été retrouvé sain et sauf par un voisin qui promenait son chien le mercredi 1er octobre.